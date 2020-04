Els jugadors trauen la pilota del calaix

El 'pla de transició a la normalitat' anunciat este dimarts pel president Pedro Sánchez, que ha estat aprovat en el Consell de Ministres, ha reactivat el protocol que la Fundació per la pilota tenia preparat per al començament dels entrenaments dels pilotaris professionals en els trinquets.

En la primera de les quatre fases del pla de desescalada anunciat pel president Sánchez es fa referència, entre altres aspectes, a l'obertura de locals per a esportistes professionals, opció que la Fundació considera "aplicable a l'esport de la pilota valenciana i ja estem mirant de gestionar amb els ajuntaments i els propietaris dels trinquets que les instal·lacions estiguen a disposició dels jugadors".

Esta fase inicial, que ha estat nomenada 'zero' o de 'preparació' començarà el pròxim dissabte dia 2 de maig encara que "de manera gradual, asimètrica i coordinada" en les diferents províncies. Així les coses, cal esperar a saber quan es posarà en pràctica a la Comunitat Valenciana. "La tornada als entrenaments en trinquet es farà en el moment i dia que marquen les autoritats i seguint les pautes que indiquen les mateixes. Estem esperant l'anunci oficial per a conéixer la data concreta a València, Castelló i Alacant", expliquen des de la Fundació, entitat que gestiona el món professional de la pilota valenciana.

Així mateix, la Fundació per la pilota ha agafat com a referència les altres tres fases del pla de desescalada anunciat per Pedro Sánchez per a establir una possible tornada a la competició, que arribaria amb el retorn de les lligues professionals. Les estimacions ara, si es compleixen els terminis, apunten a la segona quinzena de juny o primera de juliol.