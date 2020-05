Santi: "Necessitem un mes per agafar la forma i tindre bones sensacions"

Les quatre fases que ha adoptat el Govern al "Pla per a la Transició d'una nova normalitat" han provocat que la pilota valenciana comence a albirar una esperança de tornar als trinquets. Almenys encara que siga per entrenar. Encara que no es coneixen les dates exactes per al compliment de les diverses etapes del desconfinament, ni les províncies que ho duran a terme, en principi este dilluns 4 de maig (fase 0) es permetrà l'entrenament bàsic a les lligues professionals d'esportistes federats. Entre els pilotaris que tornaran a xafar, almenys el carrer, per exercitar-se està Santi, mitger de l'equip de l'Ajuntament de Murla a la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda. "Duga'm un mes i mig parats, encara que jo he tingut la sort que he pogut mantenir l'estat físic però no he tocat vaqueta. No sé si ens permetran anar al trinquet fins al dia 11".

I és que teòricament fins a la fase 1 (11 de maig) no està ordenada l'apertura dels centres d'alt rendiment esportius i l'entrenament mitjà a les lligues professionals. "Aniria a Benidorm que és el trinquet que tinc més a prop. Normalment entrene ací i he quedat amb Pere Roc II per entrenar en ell quan ens deixen. Si és possible esta setmana. És un espai obert i tenim prou distància entre nosaltres, no és el mateix que si haguérem d'entrenar en parella o trio. U contra u, no hauria d'haver-hi cap problema", ha assegurat el de Finestrat.

Tanmateix, al llarg d'esta quarantena, Santi s'hi ha exercitat a la seua llar. "He fet moltes sessions de ciclisme amb el corró a més de dues o tres jornades de gimnàs amb el qual tinc a casa. El treball que hages fet durant este temps és primordial per a tornar en bones sensacions. Les articulacions estan acostumades a jugar quasi dia a dia i de sobte has parat un mes i mig. En altre esport igual no es nota tant però en el nostre necessites tocar pilota i eixir fora. Cada dia a casa es fa monòton. Pots tindre una rutina però és fàcil caure en la temptació de no fer res. Crec que en este temps només he descansat set dies" ha confessat el pilotari del conjunt de Murla.

A més de la pilota valenciana, hi ha un esport que també apassiona Santi és el ciclisme. "Tinc diversos grups d'aficionats al món de la bici on estem pendents per eixir a fer una ruta. Si no passa res, este dissabte eixiré amb ella a la muntanya", detalla el mitger.

No obstant tota la pràctica esportiva al llarg del període del confinament, Santi creu que "necessitem un mes per agafar la forma. Caldrà començar a poc a poc. Primer en una pilota on no siga necessari folrar-se les mans i anar augmentant les sessions cada setmana. Al final, nosaltres, és regim per sensacions. Si comencem fort és fàcil lesionar-se i, a més a més, la mà haurà perdut eixe toc amb el qual la tens acostumada. Ara està blaneta", ha explicat Santi. "Seguiré la mateixa rutina que tenia planificada al llarg de l'any. Per a la primera setmana només hem reservat el minitrinquet. Hem d'acostumar de nou el braç als moviments", ha afegit el de la Marina Baixa.

Encara que l'aturada no és satisfactòria físicament per a Santi, amb l'ajornament de la Lliga el pilotari pensa que "li ha vingut bé a l'equip. Tenia molèsties al pit i al dit i no pots parar. A més a més els companys volien jugar amb mi. Em van demanar que no parara, tot i que hi havia un substitut preparat, i això els ho agraïsc". Murla marxa a la quinta posició i "la tendència de resultats era una mica negativa i l'ajornament ha servit per a desconnectar i tornar amb altra dinàmica. Sé que els meus companys no han parat d'entrenar i podem retornar en bones condicions. Confie molt en ells i si ho fem bé, podríem aplegar a semifinals", ha analitzat el jugador de 33 anys.

No seria fins a la fase 2 (en principi el 22 de maig) quan es deixe als aficionats assistir als esdeveniments esportius si són competicions professionals, de forma limitada. Una situació que Santi considera "complicada" si hagueren de jugar sense ningú a l'escala. "A la pilota el públic influeix molt, està damunt nostra. Volem jugar amb el trinquet ple però si no les circumstàncies no ho permeten, caldrà adaptar-se", ha dit el finestratí, que a més a més ha volgut deixar un missatge a tota l'afició de la pilota valenciana. "No s'ha de tindre por. Han de tornar als trinquets per a passar-ho bé i gaudir de nosaltres. Tant de bo tot torne a la normalitat i açò haja servit perquè vaja més gent de la que va habitualment", hi ha conclòs Santi, que prompte podrà exercitar-se sense estar rodejat de quatre parets.