La pilota professional espera tornar a jugar amb públic després de l'estiu

La 'Fundació per la Pilota Valenciana', que gestiona l'àmbit professional d'aquest esport, espera que després de l'estiu s'alcen part de les restriccions que existeixen per la crisi del coronavirus i que es puga tornar a jugar amb públic, perquè els diners de taquilla és una part clau del pressupost que els permet tindre en nòmina a vint-i-cinc jugadors i pagar a uns altres per tornejos.

"Nosaltres vivim en bona part de les taquilles i jugar sense públic és una destrossa perquè, per exemple, no cobrem drets d'imatge", va explicar a EFE Tino Bendicho, director esportiu de la Fundació. "Les entrades són el que ens ajuden a pagar les fitxes", va reiterar.

L'expilotari va assenyalar que la idea que manegen és "acabar la lliga al juliol i, si no hi ha una altra opció, renunciar al taquillaje, encara que l'important és que això acabe".

Aquest primer torneig de l'any se sol jugar entre gener i abril i enfronta a equips per municipis. "Després, quan passe agost, volem fer la Copa i l'Individual i que l'assistència de públic siga quasi normal", va anunciar.

Bendicho va apuntar que els seus "no són grans aforaments" encara que va admetre que part del seu públic "és d'una edat avançada", per la qual cosa deuen "de la mà de Sanitat i complir rigorosament les indicacions que donen".

Bendicho va assenyalar que els jugadors que estan en nòmina, com la resta de treballadors de la fundació, estan dins d'un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE).

El director esportiu de la Fundació va explicar que el quaranta per cent dels jugadors de la Lliga no tenen nòmina però que en haver sigut contractats per al torneig han pogut tindre certa cobertura.

"Gràcies a que estaven jugant la lliga se'ls ha pogut rescindir el contracte i han pogut anar a l'atur", va completar, abans d'afegir que "els uns i els altres estan desitjant poder reprendre la seua activitat".

"De moment els hem comentat als xavals que s'entrenen de manera individual i que vagen intentant recuperar la forma", va explicar.

A més, va avançar que estan en converses "amb ajuntaments propietaris de trinquets perquè en uns dies els deixen entrenar-se dins".

"La idea és que ho facen de dues en dues o de quatre en quatre, com són seixanta metres i no és un esport de contacte entenem que es respectaria de sobres la distància de seguretat", va assegurar.

La Fundació (Funpival) es va crear en 2018 amb l'objectiu de contribuir a la "ordenació i regularització" de la pilota i en 2019 va tindre un pressupost de 1,2 milions d'euros, el 55 per cent del qual es cobreix amb patrocinis i aportacions privades.