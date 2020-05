Fredi: "Hi ha molta fidelitat a la pilota però caldrà passar un desert"

L'històric expilotari i empresari de la pilota, Alfredo Hernando Hueso 'Fredi', va assegurar que la fidelitat dels seguidors de l'esport autòcton de la Comunitat Valenciana li fa ser optimista respecte a l'impacte a mitjà i a llarg termini que pot tindre la crisi del coronavirus però va advertir que de manera immediata caldrà passar "un desert".

"En la pilota hi ha molta fidelització, no és un esport de masses però si t'agrada, t'agrada de debò", va explicar a Efe. "Per això no em fa por a llarg termini però sí que passar el desert que cal passar ara i veure en quines condicions es pot fer", va assenyalar.

"Caldrà passar-ho i patir perquè és el que toca. El món està canviant. Tant de bo això tinga solució però em dona que es pot repetir", va afegir.

Fredi, que va ser en el seu moment un dels impulsors de la Lliga i de Valnet l'empresa que va iniciar la professionalització de la pilota, és part ara de la Fundació 'Per la Pilota Valenciana', que gestiona i organitza les competicions.

"Hi haurà que treballar molt perquè els hàbits de la gent canvien. Si a un camp de futbol de 70.000 deixen d'anar cinc mil afeccionats no passa res però si a una partida normalment van tres-cents i deixen d'anar cinquanta la cosa canvia", va advertir.

Fredi va subratllar que "hui dia el pes que tenen les entrades" en l'economia de la pilota és més important que fa quinze anys i que la limitació d'aforaments pot ser un obstacle.

Respecte als esportistes va dir que el confinament ha provocat una obligada baixada en el seu estat de forma "així que ara hauran d'agafar el punt que han perdut·.

"Han demanat un mínim de quinze dies de pretemporada per a reprendre la Lliga que es va quedar a meitat", va explicar, i va apuntar que hi ha una primera previsió de poder reprendre-la a meitat de juny.

"Però ara caldrà negociar amb els 'trinqueters' i veure com responen aqueixos propietaris. Hi haurà els qui ens vulguen obrir per a jugar sense públic perquè no els serà rendible i tant la fundació com sobretot la Generalitat hauran d'ajudar", va concloure.