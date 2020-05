Els entrenaments amb pilota han d'esperar

La fase 0 de desescalada era esperada com aigua de maig pel col·lectiu de pilotaris professionals per a començar els entrenaments amb pilota, però esta opció ha quedat de moment anul·lada amb el document emés este dimarts dia 5 de maig pel Consell Superior d'Esports (CSD).

En el mateix i davant els dubtes que havia generat la posada en pràctica del decret, s'especifica que en l'entrenament individual a l'aire lliure queden excloses les instal·lacions esportives amb l'excepció dels centres d'entrenament dels quals disposen els clubs o societats anònimes esportives de la primera i segona divisió del futbol espanyol i de la màxima categoria del bàsquet.

L'aclariment fet des de Madrid ha suposat una xicoteta decepció per als pilotaris, que hauran d'esperar uns dies més per a entrar en contacte amb la pilota en instal·lacions que estiguen a l'aire lliure. La nova data prevista és el dilluns dia 11 mentre que per a preparar-se en recintes tancats seria la del dimarts 26. Estos pronòstics podrien variar i inclús avançar en el temps si el CSD accedeix a les peticions que estan fent els directors generals d'Esports de diferents comunitats per a gestionar de manera local la tornada als entrenaments.

Mentrestant, els pilotaris hauran de continuar exercitant-se en els gimnasos improvisats de sa casa amb la possibilitat de poder eixir a córrer o amb la bicicleta. Però la pilota, de moment, continua en el calaix.

