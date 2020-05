La pilota ja participa en els entrenaments

La desescalada continua aplicant-se a l'esport de la pilota valenciana. Del confinament amb l'obligat entrenament a casa es va passar a les sessions realitzades a l'aire lliure, encara que solament corrent o fent bicicleta. Ara, per fi, ha arribat l'esperat moment d'entrar en contacte amb la pilota.

Els primers entrenaments en instal·lacions esportives a l'aire lliure han tingut lloc este dilluns en els trinquets de Villanueva de Castellón i Ondara. Marrahí, Seve, Félix, Néstor i Héctor de Laguar han estat els pilotaris que s'han pogut beneficiar del fet de residir en algun dels departaments de salut que han entrat en la fase 1 i de la "ràpida i eficaç implicació dels ajuntaments d'estes localitats per a posar els trinquets a disposició dels pilotaris", expliquen des de la Fundació de la Pilota.

L'Ajuntament de Xeraco també està habilitant un frontó descobert per a l'ús dels jugadors professionals mentre que els pilotaris del Genovés podran exercitar-se en el camp de futbol i les pistes de pàdel del seu municipi per iniciativa del consistori local. Açò de moment, encara que s'espera que en els pròxims dies augmente el nombre d'instal·lacions en les quals entrenar. I és que cal recordar que va ser el dissabte quan el Govern central va emetre el decret amb les pautes que s'han de seguir en els entrenaments i les condicions en les quals han d'estar els recintes esportius.

Poc després de la sessió realitzada al trinquet d'Ondara, Félix ha explicat a este diari quines han estat les sensacions en la presa de contacte amb la pilota. "En els primers quinze o vint minuts m'ha costat habituar-me a la velocitat de la pilota. Físicament m'he trobat perfectament, encara que després d'estar aproximadament una hora entrenant sí que se m'ha esgotat un poc el braç. On més he acusat la inactivitat ha sigut en la mà. Durant este temps s'ha fet un poc tendra i en diferents moments de la sessió he hagut d'afegir alguna planxa o 'tesamoll'. Però no he tingut cap problema", comenta el mitger.

Segons explica el pilotari de Dénia, "l'entrenament bàsicament ha consistit practicar tot el ventall de pegades. Primer de manera suau contra la paret i després dirigint amb més intenció a la careta, rebot o muralla, soltant el braç de manera progressiva".

Ara cal anar amb prudència perquè el risc de lesions existeix. "La idea és entrenar un dia en el trinquet sense forçar la maquinària, descansar un parell de dies i tornar. I a poc a poc anirem pujant la intensitat i agafant i millorant sensacions", assenyala Félix.

La pilota també ha sigut la gran protagonista de l'entrenament de Marrahí al trinquet del seu poble, Villanueva de Castellón, però el rest ha estimat oportú deixar la vaqueta per a més endavant i començar amb la de badana. "El raspall és una modalitat més pesada i, després de tant de temps parat, hem considerat el meu preparador i jo que la tornada havia de ser un reinici d'activitat i per això no he emprat la pilota de vaqueta. He calfat prou, he exercitat molt el cos, sobretot les cames i després he passat a tocar la pilota. Principalment he realitzat colps amb moviments curts i posteriorment sí que he jugat amb un poc més d'intensitat, però sense abusar perquè l'objectiu era calfar les mans", comenta Marrahí.

En el cas del rest de Villanueva de Castellón, les sensacions també han sigut molt positives. "Han estat immillorables i de vegades fins i tot he hagut de reprimir les ganes de tirar-li perquè ara no és convenient forçar", diu el jugador.

La pròxima visita de Marrahí al trinquet serà este mateix dimarts i esta vegada sí que entrarà en escena la pilota de vaqueta. "Però d'escala i corda, que són més lleugeres, i que estiga gastada perquè tinga menys pes", apunta.