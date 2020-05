Néstor i Monrabal II, els contrasts entre pilotaris a diverses fases

La pilota professional encara no té cap data de tornada, però l'avançament de les fases a diverses zones de la Comunitat Valenciana va provocar que es donaren trepitjades endavant de cara a tornar a la competició. Almenys, a l'hora de l'entrenament. I és que amb la fase 1 es permet l'apertura de centres d'alt rendiment esportius com els trinquets, i si és possible, com en el cas de la pilota, un entrenament mitjà dels participants a les lligues professionals.

La Marina Alta és una de les comarques que va avançar en este aspecte i on els seus pilotaris duen diversos dies exercitant-se entre mur, escala i lloses. Un dels pilotaris és Néstor, representant de l'equip del Genovés, juntament amb Punxa i Tonet IV, a la XXXVII Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València. "Tenia ganes d'entrenar al trinquet. No sabem quan tornarem però feia quasi dos mesos que no tocava pilota. He tocat la badana a casa però no és el mateix, no pots pegar-li tan fort. A la terrassa no es pot colpejar amb tanta força com a un trinquet", ha explicat Néstor, natural de Pego però resident a Ondara.

Esta situació contrasta amb la d'altres pilotaris on les seues comarques es mantenen a fase 0 com en el cas de Monrabal II. Veí de Vilamarxant, el jugador de l'equip d'Almussafes, juntament amb De la Vega i Salva, a la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda, encara no ha pogut entrenar a cap trinquet. No obstant això, Monrabal II compta amb un xicotet frontó al seu xalet, dins del terme municipal, per a continuar practicant. "Feia dos mesos que no tenia cap contacte amb la pilota. Vaig notar una falta de duresa a la mà terrible. Se m'ha fet blaneta i molesta la pilota una barbaritat, encara que era un pilota de frontó, necessite protecció per a jugar", ha comentat el punter.

Tanmateix, Néstor no ha parat d'exercitar-se al llarg de la quarantena i això fa que "físicament em sent molt bé. He estat entrenat matí i vesprada", assegura el de Pego. Per la seua banda, el de Vilamarxant ha confessat que "estic cansat d'estar tant de temps a casa. En l'àmbit físic hauré guanyat algun quilo per la falta d'activitat i de ritme que portava jo particularment. Ens ho llevarem a mesura que recuperem la normalitat. Necessite una data de tornada per a tindre la motivació d'entrenar. Ara mateix tinc altres preocupacions a la meua vida personal però m'agradaria passar de fase per a poder tindre una vida més normal, tornar a la meua rutina".

A l'hora d'entrenar, Néstor no ha pogut practicar tant la seua modalitat com voldria. "Dels entrenaments que ha fet, dos han sigut a escala i corda. La majoria dels companys de la Marina juguen a esta modalitat", ha assegurat el de Pego. Tot i això, les comoditats que li ofereixen a Ondara, motiven al pilotari per no moure's de la seua localitat de residència. "Tinc algun company que viu a València i està a fase 0 però en ser esportista d'elit pot desplaçar-se i està entrenant al trinquet de Villlanueva de Castellón, ja que és el més proper on està permés entrenar. Podria anar però tinc més facilitat a Ondara. Sóc entrenador de l'escola de pilota i tinc bona relació amb la gent representativa a l'ajuntament. Ens fiquen totes les facilitats per entrenar, inclòs abans que començara la fase 1 ja ens deien que ho tindríem tot preparat per quan aplegara eixe dia", ha dit el pilotari de 26 anys.

Així mateix, si alguna cosa han compartit Néstor i Monrabal al llarg d'este període és la bicicleta. "Sóc molt aficionat al ciclisme. En Pego sí que tindria més terreny per practicar-lo però a Ondara està més limitat. En ser considerat esportista d'elit tinc més llibertat d'horaris i entrenaments", ha admés el punter de l'equip del Genovés, mentre que el del conjunt d'Almussafes ha explicat que "he fet rutes en la bicicleta de vora 40 quilòmetres, així aprofite i vaig al xalet per a entrenar amb el frontó". A més a més, Néstor ha pogut gaudir de l'experiència d'entrenar virtualment juntament amb ciclistes d'elit com Alejandro Valverde. "He participat en les 'social ride' de l'equip Movistar i ha sigut una passada. Demostren que és un esport molt proper. Xarraven amb tu i gastaven bromes al llarg de la ruta", ha explicat el pegolí, que també compta amb material per exercitar-se a casa.

Pel que respecta a les lligues professionals, Monrabal II confessa mantenir el contacte amb els companys per les xarxes socials, mentre que Néstor hi ha assegurat que "sé que Punxa no ha parat. Quan tornem, hem d'entrenar junts abans de jugar. Serà com començar de nou. Havíem trobat un nivell d'equip molt bo quan es va parar tot açò. Es notarà la gent que ha entrenat i la que no". Una tornada a la Lliga que encara no té data però que donaria molta alegria tant als jugadors, com als aficionats. Que siga prompte i amb seguretat.