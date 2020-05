La pilota es planteja tornar sense públic

L'evolució de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha obligat a avaluar, prevenir, actuar i inclús rectificar en tots els àmbits de la societat. Tres mesos després del decret del primer estat d'alarma i amb una altra pròrroga gestant-se, en l'esport de la pilota comença a prendre força una possibilitat que ningú volia: jugar a porta tancada.

La demora en la tornada a la normalitat està provocant el canvi d'opinió en una opció que d'inici no es contemplava entre els gestors del món professional i els que són els actors principals, els pilotaris. "La incertesa es manté i continuem sense saber quan podrem recuperar la vida que hi teníem. Jugar a porta tancada és una opció que mai m'ha agradat, però no s'allunya de la realitat d'altres esports. Si el futbol ací en Espanya o l'NBA en els Estats Units ja plantegen eixa opció, els altres esports van darrere. I si nosaltres ens considerem esport professional, que ho som, imagine que la pilota també tirarà per ahir perquè s'ha de complir amb els patrocinis i completar competicions oficials com la Lliga", comenta el campió individual d'escala i corda, Soro III.

Moltó és l'homòleg del pilotari de Massamagrell en la disciplina de raspall i la seua visió va pel mateix camí. "Al principi ho veia inviable, perquè no concep jugar sense públic. A més a més, els ingressos per taquillatge són una part econòmica important per a la pilota, però ningú s'imaginava que açò s'anava a allargar tant. Si volem complir amb els patrocinis, cada vegada tinc més clar que haurem de començar a porta tancada i, segons vaja l'evolució de la pandèmia, obrir les portes quan es puga", assenyala el pilotari de Barxeta.

Amb el calendari en la mà i el dubte de saber quan podrà tornar el públic a un trinquet, que serà en la darrera fase de la desescalada, el pitjor dels mals sembla que seria la porta tancada. "Si s'acabara la Lliga en setembre dubte que donara temps per a fer la Copa, l'Individual i la resta de trofeus importants que mantenen l'estabilitat econòmica de la pilota. Davant açò, i encara que jo sóc un ferm defensor de l'esport amb públic, igual cal plantejar-se que la viabilitat econòmica implica començar sense públic. No podem estar parats molt més temps, cal reactivar-se ja de la manera que es puga", diu Soro III.

No solament això i segons el parèixer de Moltó, "cada dia que estem parats és un pas enrere pel que respecta al nivell dels pilotaris. És cert que ja podem entrenar en trinquet, però continuem perdent ritme de competició que després costarà molt de recuperar perquè entrenar, per molta intensitat que fiques, no té res a veure amb jugar. Quan t'enfrontes a un rival t'estàs mesurant a ell i saps el que has de fer per a superar-te i superar-li. En un entrenament, eixes sensacions no arribes a tindre-les plenament", assenyala.

El número u del raspall també considera que començar sense públic seria una mostra de responsabilitat. "Perquè, si per alguna d'aquelles hi haguera un contagi en un trinquet, la mala premsa per a la pilota seria catastròfica. Aleshores, d'ací a poc tenim la possibilitat de començar, encara que siga sense públic, millor ara que després. Com ja està passant en alguns esports com la Bundesliga en el futbol. És trist veure un camp de futbol buit, però crec que almenys els aficionats estaran contents de tornar a seguir al seu equip encara que siga per la televisió. I en la pilota ha de passar el mateix", comenta Moltó.

Pel que respecta a l'entitat que gestiona el món professional, la Fundació de Pilota Valenciana fa setmanes que està treballant en l'opció de la porta tancada "com a mesura d'adaptació a la nova situació plantejada per la pandèmia. No és el que es voldria donat que el públic és part important de l'espectacle, els professionals de la pilota juguen per a ell i la combinació de l'art dels jugadors i la passió de la gent ens dóna la simbiosi perfecta, però en estos moments la salut és el primer i per això que jugar a porta tancada siga una opció que pren força a mesura que passa el temps. Complir amb les principals competicions i mantenir els patrocinis aconseguits en estos anys és fonamental per garantir el futur dels pilotaris", expliquen des d'esta institució.



La televisió, clau

Ara bé, davant la possibilitat de jugar en trinquets buits, ambdós campions del mà a mà reclamen la implicació de la televisió pública. En l'esport de la pilota valenciana l'aportació econòmica per les partides televisades solament suposa el tres per cent del pressupost de la Fundació per la Pilota. "L'any 2019 es va aconseguir per primera vegada obrir esta font d'ingressos mitjançant els drets d'imatge que Altoga Multimèdia, la productora encarregada de les retransmissions, abona a la Fundació de Pilota Valenciana. Esta productora va mostrar ja en eixe moment el seu compromís amb l'esport autòcton col·laborant amb el nou projecte", expliquen des de la Fundació.

Els diners de la televisió no salvarien a la pilota, però tal vegada sí la seua capacitat d'acostar-la a l'afició. "Una aposta de la televisió seria súper important. No solament ajudaria a reactivar la pilota sinó que també satisfaria les ganes que ja té la gent de veure-la. Seria interessant que la televisió diguera de tirar-nos una mà, que davant la necessitat de jugar a porta tancada portaren la pilota a les nostres cases amb, almenys, un parell de partides a la setmana en horaris adequats", apunta Soro III.

Moltó va més enllà. El rest de Barxeta creu que, indirectament, el pressupost de la pilota professional es podria veure beneficiat amb el suport de l'ens públic. "Estic segur que amb la retransmissió de partides els patrocinadors quedarien encantats i inclús podria sorgir algun més. En esta primera etapa de la tornada a la normalitat amb els trinquets sense públic caldria que la televisió estiguera més al costat de la pilota, que és l'esport dels valencians. I ha quedat demostrat amb les audiències que és un producte que funciona en la graella. Però l'han de donar un tractament seriós i de qualitat", comenta.