El Consell renova la seua col·laboració amb la pilota professional

El Ple del Consell ha aprovat este divendres mantenir el conveni de col·laboració de la Generalitat, mitjançant la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb la Fundació de Pilota Valenciana, amb la finalitat de fomentar l'esport autòcton i donar suport als campionats i trofeus oficials més importants del territori valencià.

La Conselleria aportarà 165.000 euros mentre que la Fundació de Pilota Valenciana ha de presentar un projecte en matèria esportiva sobre els campionats i trofeus subvencionables amb un calendari i objectius previstos marcats, així com dur a terme posteriorment les actuacions necessàries per a organitzar-los.

A més, la Fundació assumeix el compromís de justificar adequadament les despeses produïdes per la realització de les actuacions esmentades. El termini de justificació conclourà el 27 de novembre de 2020. Per últim, ha de fer constar expressament, en totes les activitats, actes i publicitats, la col·laboració de la Generalitat. L'execució de les actuacions del conveni serà supervisada per la Direcció General d'Esport.

Un dels campionats vinculats a esta col·laboració és la Lliga d'escala i corda, que com la seua competició germana de raspall es va interrompre a causa de la pandèmia. Encara no hi ha data per a reprendre ambdós tornejos però, com ja va apuntar este diari, la Fundació s'està plantejant l'opció de reactivar-los jugant a porta tancada.

Els pilotaris continuen preparant-se segons les possibilitats que marquen les autoritats. Dels entrenaments a casa van passar a complementar amb exercicis individuals a l'aire lliure i, des que es va instaurar la fase 1, estan tocant pilota en diferents instal·lacions que ajuntaments i particulars han posat a la seua disposició, sempre seguint amb les mesures de seguretat marcades per la llei.