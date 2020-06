Comença el compte enrere

La fase 2 suposa un pas més en la desescalada i en l'esport de la pilota implica que ja estan a disposició dels jugadors les instal·lacions cobertes i la possibilitat d'entrenar per parelles. Genovés II, Marrahí, Carlos i la jove promesa del raspall, Sergi, han estat dels primers a beneficiar-se d'estes novetats en una sessió realitzada este mateix dimarts al trinquet municipal del Genovés.

Llevant d'algun xicotet problema de Carlos en el braç, que afortunadament no va més enllà de l'anècdota, l'entrenament ha transcorregut amb normalitat i els pilotaris han pogut recuperar sensacions que no vivien des que es va decretar l'estat d'alarma. Marrahí ha sigut qui ha acabat més satisfet. "He comprovat que no he perdut molt. Ja portàvem una bona marxa des de fa un temps entrenant mà a mà i ara podem anar més enllà en la nostra preparació", explica.

Tan positiva ha estat la prova, que el rest de Villanueva de Castellón ja s'atreveix "a jugar alguna partida", diu. Eixe és el següent pas per a ell. "Trobe que és necessari abans de reprendre la Lliga perquè no és el mateix entrenar que jugar. Però tampoc cal tindre pressa perquè ara tenim un mes al davant per a acabar de concretar coses", comenta Marrahí.

Per a Genovés II, al contrari, la primera sessió preparatòria en grup de quatre pilotaris "ha sigut el pitjor entrenament dels que he fet durant les últimes setmanes". Però no és per a preocupar-se. De fet s'explica rient i sabent la causa: "jugant mà a mà et calfes més perquè entres més en joc", comenta. Això sí, l'escaleter assegura que ha notat molt "el fet de parar de jugar tant de temps. Físicament estic bé, però em falta entrar més en contacte amb la pilota".

Amb un mes de termini, perquè la represa de les lligues està prevista per al primer cap de setmana de juliol, la planificació de Genovés II es defineix encara més. "Des que hem pogut disposar d'instal·lacions a l'aire lliure he fet un entrenament setmanal en trinquet. Ara trobe que en faré dos a la setmana fins que ja estiga prop la tornada, moment el qual tocarà intensificar una miqueta més, sobretot en el tema tècnic", apunta.

Comença, per tant, el compte enrere de la posada a punt. "Quan va eixir la possibilitat d'entrenar en trinquet ja teníem totes les ferramentes per a fer una bona preparació. És cert que havies de desplaçar-te a segons quins trinquets, però som professionals i ens hem d'acoblar a estes circumstàncies. Amb la fase 2 és encara més fàcil. Quasi tots tinguem prop un trinquet per a entrenar i, particularment, els pilotaris del Genovés ens hem trobat amb moltes facilitats per part de l'Ajuntament, que ens ha reservat el trinquet al matí solament per als professionals", assenyala el jugador.

La vista ja està posada, dia amunt dia avall, en eixe primer cap de setmana de juliol. I el cap també. "Hui hi ha hagut un moment en l'entrenament en el qual m'he trobat en ganes de parar. No estava massa cansat físicament, però pensava que ja ho tenia bé. Però de seguida he pensat que un mes passa ràpidament i que la tornada està més a prop del que pensem. I he fet mitja hora més", comenta Genovés II.