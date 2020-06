Els esportistes del Trofeu El Corte Inglés es preparen per a tornar a competir al llarg de juliol i agost, quan es disputaran les partides de la present edició del Campionat Autonòmic de Galotxa, Trofeu El Corte Inglés.

equips inscrits en les cinc categories de competició en carrer, així com les dos femenines, les cinc de galotxa en trinquet, i les sis de categories escolars tenen fins el pròxim dilluns 8 de juny per a confirmar la seua participació, ja que el canvi de dates obliga a que totes les formacions comuniquen a la Federació de Pilota Valenciana que van a participar en el nou format del torneig.

El sistema de competició passarà de ser de lliga entre tots els equips de cada categoria a jugar-se per eliminatòries directes. En les primeres setmanes de juliol es jugaran les primeres rondes classificatòries per a lluitar pel títol, mentre que els equips que caiguen en les primeres partides lluitaran per evitar el descens.

En la màxima categoria de carrer defensarà el títol guanyat en el 2019 la primera formació del club de pilota Marquesat, mentre que en la competició de trinquet es l'Alfara de la Baronia l'equip que va guanyar en el temporada anterior, sent els seus jugadors els que enguany participen per l'Algimia d'Alfara. En la competició femenina defensaran el trofeu aconseguit en l'últim campionat les xiques del CPV Borbotó.

De moment esta setmana han arrancat els entrenaments molts clubs, al estar en Fase 2, encara que aquestos són amb grups més reduïts, màxim 4 jugadors per torn i amb entrenaments més individualitzats. De moment han confirmat que están entrenant els clubs de: Torrent, Riba-roja, Algimia, Meliana, Borbotó, Foios, Vinalesa, Albalat dels Sorells, Massalfassar i poc a poc aniran incorporant-se nous clubs en els pròxims dies.

