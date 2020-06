Les escoles de pilota a poc a poc tornen a entrenar per jugar El Corte Inglés i els JECV

Els més joves dels clubs de pilota valenciana després de diversos mesos sense poder entrenar als carrers i trinquets estan tornant a la nova normalitat, després d'anar superant les diferents fases que les autoritats han planificat per a eixir del confinament. Aquesta setmana algunes i la pròxima algunes més començaran a entrenar amb entrenaments específics i menys nombrosos per a garantir les mesures de distanciament. Han confirmant la participació en la competició del Trofeu El Corte Inglés de galotxa les escoles de: Alfara del Patriarca, Foios, Meliana, Albalat dels Sorells, Massalfassar, Montserrat, Algimia, Baronia, Torrent, Moixent, Massamagrell, Vinalesa, Pobla Vallbona, Riba-roja, Beniparrell.. Les finals es jugaran segurament el dia 1 d'agost, disputant-se totes les partides eliminatòries durant el mes de juliol.

Altres escoles han començat a entrenar després de quasi tres mesos d'aturada sense saber si jugaran alguna competició més aquesta temporada o només realitzaran activitats en la seua localitat per recuperar sensacions i disfrutar en els companys de l'escola. Els JECV podrien tornar el mes de juliol, jugant-se algunes de les competicions del programa escolar com la competició d'escala i corda individual, raspall individual,... sempre que es donen les condicions sanitàries i amb mesures de distanciament a més de seguir els protocols marcats per a aqueixa nova normalitat. De moment han començat a entrenar: Laguar, Alfàs del Pi, Agost, Petrer, Sella-Relleu, Xàbia, Bicorp, Alzira, Alcàntera-Càrcer, El Genovés, Xeraco, Polinyà del Xúquer, Nàquera, Guadassuar, Llosa de Ranes, Carlet-Volea i segurament que en els pròxims dies moltes més s'animen, encara que hi ha moltes que esperaran al mes de setembre i octubre per a tornar a l'activitat.