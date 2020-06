A Orba, Alfàs i Agost comencen els entrenaments de l'escola de banques

La Federació de Pilota Valenciana està tancant els últims detalls de l'escola de banques 2020, en la qual els millors joves pilotaris de la província d'Alacant s'entrenaran de la mà de José Antonio Martínez Asensi conegut com a "Martínez" en el món de la pilota. En total seran 13 sessions repartides a les comarques de la Marina Alta, la Marina Baixa i l'Alacantí. A la Marina Baixa, s'han programat 4 entrenaments que es duran a terme en la localitat d'Orba, que sempre està oberta a col·laborar amb la FPV. A la Marina Alta, es realitzaran 5 sessions d'entrenament, cadascuna en una localitat diferent, aquestes són, Alfàs del Pi, Relleu i Benidorm, encara que falta la confirmació d'una localitat/jornada. En la tercera comarca on entrenara l'escola de banques, és la del Alacantí, en la qual hi haurà altres quatre sessions, repartides en dos localitats, Tibi i Agost.



La programació dels entrenaments serà la següent:



— ORBA: 15, 22, 29 de juny i 6 de juliol (dilluns)

— ALFÀS DEL PI: 17 de juny (dimecres)

— Pendent de confirmació: 24 de juny (dimecres)

— RELLEU: 1 i 8 de juliol (dimecres)

— BENIDORM: 15 de juliol (dimecres)

— AGOST: 18 de juny i 2 de juliol (dijous)

— TIBI: 25 de juny i 9 de juliol (dijous)

Una vegada més, aquestes poblacions de la província d'Alacant, demostren la seua gran implicació en la Pilota Valenciana, concretament en la seua passió cap al joc de les modalitats del "Joc a ratlles". El suport dels clubs, escoles i ajuntaments d'Orba, Alfàs del Pi, Sella, Relleu, Benidorm, Agost i Tibi, juntament amb el de la Diputació d'Alacant, són crucials perquè un any més l'escola de banques es puga celebrar sense cap mena de problema i amb tots els recursos necessaris per a la seua realització.