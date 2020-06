Les primeres partides d'aquest estiu poden ser les finals de Frontó del 4 i ½

El passat 14 i 15 de març del 2020 s'haurien d'haver jugat les finals Individuals de Frontó del 4 i ½, que es van quedar suspeses perquè eixe mateix cap de setmana es va declarar l'estat d'alarma per la infecció del Covid-19 al nostre país. Hui en dia, la pandèmia ha remès i amb el pas dels dies la situació sembla que sigui favorable per a anar reprenent la vida cap a la qual anomenen nova normalitat, per la qual cosa aquestes finals es podrien celebrar gairebé quatre mesos després de quan estaven previstes, encara que no hi ha dates definitives, tot sembla indicar que se celebraran en el cap de setmana del 28 de juny, a porta tancada i sense públic segurament.

Alguns jugadors i clubs de pilota ja porten unes setmanes entrenant en solitari en les seves localitats i frontons, seguint les directrius i permisos de la forma que indiquen les autoritats sanitàries per a arribar en les millors condicions a les finals. En la primera categoria, competiran Adrian del CPV Massamagrell i Arcusa II del CPV Quart de Poblet, Adrián intentarà aconseguir el seu segon títol d'aquesta competició, mentre que per a Arcusa seria el seu primer títol d'aquesta competició. En la categoria de plata, s'enfrontaran, Isaac del CPV Almussafes enfront de Juan Ignacio del CPV Quart de Poblet, mentre que en la tercera categoria, seran Edu del CPV Godella i Ortiz I del CPV Quart de Poblet els que lluitaran per emportar-se el títol. La setmana vinent es podria decidir la data i horari d'aquestes finals.