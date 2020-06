La pilota professional es reactivarà el dia 4 de juliol

Finalment s'han complit les previsions i l'activitat professional en la pilota valenciana es reprendrà el primer cap de setmana de juliol. Ara, a més, hi ha data concreta i lloc: el dissabte 4 al trinquet Pelayo.

La reactivació de la pilota també suposarà la de les lligues professionals Bankia, que es van interrompre en el moment de decretar l'estat d'alarma. El dissabte 4 de juliol, Pelayo acollirà dues partides la competició de la disciplina d'escala i corda. Una enfrontarà a l'equip de Benidorm de Pere Roc II, Javi i Carlos contra el Pedreguer-Masymas amb Francés, Nacho i Pere mentre que en l'altra jugarà la formació de Dénia de Soro III, Félix i Héctor contra la de Montserrat amb Marc, Jesús i Álvaro Gimeno. De la Lliga Bankia de raspall no s'ha definit data ni trinquet, però també s'apunta al primer cap de setmana de juliol per a la tornada.

Fonts de l'organització assenyalen a este diari que ahir no es va poder concretar més perquè primer cal tindre la seguretat que els recintes seleccionats puguen complir amb el protocol de seguretat marcat per les autoritats. És per això que solament s'han anunciat les dues partides que es jugaran a Pelayo. El calendari complet de les dues lligues es donarà a conéixer en els pròxims dies.



A falta d'una i cinc jornades

En la Lliga Bankia de raspall - Trofeu Diputació de València solament queda una jornada per a completar la fase regular.

Els equips d'Alzira i El Genovés, formats per Pablo, Seve i Lorja i per Punxa, Tonet IV i Néstor, ja ha aconseguit el bitllet per a les semifinals. A les dues places vacants opten els conjunts representatius d'Oliva, Xeraco i Villanueva de Castellón, encapçalats per Vercher, Ian i Marrahí respectivament.

En la Lliga Bankia en la disciplina d'escala i corda encara queden cinc jornades per a establir el quadre de semifinals. El trio de Benidorm de Pere Roc II, Javi i Carlos és segur que passarà de ronda mentre que els sis equips restants mantenen opcions de classificar-se en major o menor mesura.



De moment, a porta tancada

La Fundació per la Pilota, entitat que gestiona l'àmbit professional d'este esport, ha anunciat que, «de moment, les partides es jugaran a porta tancada». Esta pauta respon a l'acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció contra la Covid-19: «Els esdeveniments o activitats esportives que es realitzen en instal·lacions obertes o tancades es desenvoluparan a porta tancada. A aquest efecte, podran accedir a les instal·lacions exclusivament les persones esportistes participants i el personal indispensable per a la celebració de l'esdeveniment, sempre que es puga garantir la distància».

Però, com encara queden dues setmanes per a la reactivació, es confia que abans de la tornada puga haver-hi una nova ordre que permeta l'afluència de públic en els trinquets. En eixe cas, la Fundació podria variar els calendaris de les dues lligues professionals.



La pilota basca, amb públic

Els aficionats del nord sí que podran accedir a les grades dels frontons, que tindran un aforament limitat al 60% de la seua capacitat amb un màxim de 600 espectadors, xifres que queden contemplades en l'ordre de 18 de juny decretada per la Consellera de Salut del Govern basc.

La pilota professional basca també acaba de fixar el dia de la tornada, que en el seu cas serà el 24 de juny al frontó Astelena d'Eibar.