Represa i de premi, semifinals

La pilota tornarà a rodar hui al trinquet després d'estar 116 dies aturada. Serà a Xeraco on es reprendrà la Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València amb la consecució de la desena i última jornada de la fase regular, és a dir, que es jugaran les tres partides en una mateixa seu a porta tancada. Açò significa que hui es decidirà el quadre definitiu dels semifinalistes d'esta edició, on ja esperen els equips representatius d'Alzira amb Pablo, Seve i Lorja –líders amb 16 punts–, i el del Genovés de Punxa, Tonet IV i Néstor –2n amb 13 unitats–. Queden dues places per a la següent ronda que es repartiran entre els conjunts d'Oliva –Vercher, Sanchis i Javi López–, Xeraco –Ian, Canari i Ricardet– i Villanueva de Castellón –Marrahí, Roberto i Gabi–, a la instal·lació de la Safor.

Va ser el passat 9 de març quan la XXXVII Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València va disputar el seu últim joc amb el triomf del Genovés davant Oliva per 30-10. El trio de Punxa certificava així el seu lloc a les semifinals, tot i la victòria el dia anterior de Villanueva de Castellón –5è classificat amb 10 punts–. Tanmateix, els olivers –tercers amb 12 unitats– també tenien opcions de signar el pas a la ronda eliminatòria. Al trio de Vercher només els feia falta puntuar per aconseguir la classificació matemàtica. Un objectiu que Oliva no va assolir i que va provocar que es jugue la plaça hui a Xeraco davant Marrahí. Roberto i Gabi. Un duel a vida o mort que tancarà una jornada frenètica amb tres partides.

No obstant això, Oliva podria jugar sense pressió si abans Xeraco cau contra Alzira. A les 17.30 arrancarà una partida decisiva per als locals, ja que tanquen les places d'accés a semifinals –4ts amb 11 punts–. Una derrota del trio de Ian classificaria automàticament al de Vercher i, a més a més, augmentaria l'esperança dels de la Ribera Alta.

Cal recordar que en cas d'empat a punts, els criteris de classificació es marquen pel coeficient de tantejos –Oliva (5), Xeraco (-15) i Vva. de Castellón (-35)–, després pel nombre de victòries i per últim pels enfrontaments directes.

Les dues partides programades de vesprada seran retransmeses en directe per Comarcal TV i pel canal de YouTube de la Fundació per la Pilota Valenciana.



Jornada matinal

Les partides decisives es disputaran a la vesprada però al matí també hi haurà competició. A les 11.30 hores, El Genovés i Barxeta –Moltó, Raúl i Ibiza– es batran en un duel amb poc en joc. Barxeta es el cuer de la taula amb 4 punts i sense opció d'aplegar a semifinals. Per la seua banda, el trio de Punxa té al seu abast acabar a la segona posició i assegurar-se així al tercer classificat com a rival a la següent ronda.