Benidorm torna a la Lliga tal com la va deixar

Benidorm va tornar al trinquet com si no hagueren passat més de cent dies des de l'última partida disputada de la competició.

En una jornada única, de tornada de les partides de professionals, amb tres partides a porta tancada al trinquet de Pelayo, Pere Roc II, Javi i Carlos van véncer a l'equip de Pedreguer-MasyMas per 50-60 i van allargar així una ratxa que manté als de la Marina Baixa com l'únic conjunt invicte al campionat.

Tanmateix, el punt aconseguit pel trio de Francés, no serveix als pedreguers per a mantenir-se al segon lloc de la taula. Una plaça que perillava, ja que unes hores abans, l'equip de Vila-real –Puchol II, Tomàs II i Guillermo– havien guanyat per 60-25 el seu duel davant el conjunt de Murla –Genovés II, Santi i Bueno–.

Per la seua banda, Montserrat –Marc, Jesús i Álvaro Gimeno– van aconseguir el triomf contra el trio de Dénia –Soro III, Félix i Héctor– per 50-60 en un confrontament que es va jugar al matí.

Pel que respecta a les partides, Benidorm és l'amo de la fase regular d'esta Lliga. El trio de Pere Roc II no coneix la derrota, encara que ahir va patir per aconseguir-la. La partida va ser atípica, ja que cap dels dos equips va aconseguir dominar ni el dau, ni el rest. De fet, ambdós conjunts van caure als dos primers jocs al dau.

Era un reflex de la igualtat que es viuria al llarg de la partida. Amb 35 iguals, Benidorm s'ha ficat per davant i el trio de Francés no ha pogut capgirar el marcador, tot i que igualava cada joc. Finalment, Benidorm s'ha escapat amb 40-50 i Pedreguer ha tornat a igualar a 50. Els últims dos jocs s'han decantat per xicotets detalls pers als benidormers.

?Més tranquil·la ha sigut la victòria del trio de Puchol II. Murla va aguantar als primers jocs però amb 25-20 va perdre el dau i Vila-real va obrir un avantatge que els alacantins ja no van poder retallar. Amb 35-25 al marcador per als castellonencs, tots els jocs es decantaren pel costat de Puchol II i companyia.



Més marge per a Montserrat

Tanmateix, Montserrat es va emportar un enfrontament molt igualat contra Dénia. Jesús va ser un dels més destacats, mentre que Soro III va mantenir la lluita dels seus. Els de la Marina van tindre oportunitat d'igualar a 55. Amb estos dos punts, Montserrat augmenta l'avantatge amb la quinta posició que ara ocupa l'equip de Soro III, gràcies a la unitat que sumen.

La pròxima data serà a Dénia amb tres partides a porta tancada. A partir de les 16.30 hores, Almussafes –De la Vega, Salva i Monrabal II– jugarà contra Vila-real. A continuació serà el torn de Pedreguer-MasyMas contra el conjunt local, i després Murla davant Benidorm.