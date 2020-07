Puchol II i Francés són de semifinals

Els equips representatius de Vila-real –Puchol II, Tomàs II i Guillermo– i el de Pedreguer-MasyMas –Francés, Nacho i Pere– ja són semifinalistes de la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda. Encara que falten tres jornades per disputar-se, l'onzena data de la fase regular va ser la jutge de la continuïtat de diversos trios. I és que a diferència dels semifinalistes, Murla –Genovés II, Santi i Bueno– va veure esgotades quasi totes les opcions d'aplegar a la quarta plaça –última que dóna accés a les rondes eliminatòries– que ocupa Montserrat –Marc, Jesús i Álvaro Gimeno–amb 11 unitats. Els alacantins encara no estan eliminats matemàticament però soles poden igualar a punts amb els de la Ribera Alta i esperar a tindre un millor coeficient de tantejos.

Precisament, el conjunt montserrater va descansar ahir d'un dia amb tres partides a porta tancada al trinquet de Dénia. Això va permetre que el conjunt local –Soro III, Félix i Héctor– encara mantinga viva la flama de la classificació. Els 6 punts al seu caseller, obliga als deniers a no errar el que queda de campionat i que el trio de Marc no puntue a cap partida. Tanmateix, la derrota de Dénia també va possibilitar la classificació a les semifinals de Vila-real i Pedreguer.

Tanmateix, Almussafes –De la Vega, Raúl i Monrabal II– va dir adéu a la següent ronda després de perdre contra el trio de Puchol II per 25-60. Per la seua banda, Pedreguer va guanyar a Dénia per 35-60, amb Giner al rest per unes molèsties de Francés. L'últim duel va ser la derrota de Murla contra el líder, Benidorm –Pere Roc II, Javi i Carlos– per 25-60.

La pròxima jornada iniciarà el divendres 10. A Sueca s'enfrontaran Benidorm i Almussafes, i a Dénia, els locals contra Murla.