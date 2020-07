Josep Maria Cataluña, nou president de la Fundació

La Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana –Funpival–va celebrar ahir una reunió ordinària del Patronat on, a més de tractar els punts establerts en l'ordre del dia, es va produir el canvi en la presidència que ara ocupa Josep Maria Cataluña Una vegada aprovada l'acta anterior, el fins eixe moment cap de Funpival, Josep Maria Soriano, va exposar la seua voluntat de renunciar al càrrec «per qüestions personals i perquè amb 75 anys preferisc passar a un segon pla». En la seua funció d'encara president, Soriano va proposar que el seu substitut fora el fins a eixe moment vicepresident, Cataluña. Una proposta que el Patronat va votar en favor. Tanmateix, el càrrec de vicepresident serà Joan Alepuz.

Després de la votació de Josep Maria Cataluña com a president, es van modificar els estatus de la Comissió Tècnica Esportiva on tots els estaments involucrats –Fundació per la Pilota Valenciana, la Federació de Pilota Valenciana, trinqueters i jugadors– tindran consulta en el desenvolupament esportiu de les competicions organitzades per la Fundació per la Pilota Valenciana.

Un altre punt important va ser la reestructuració del Pressupost de l'exercici 2020 a causa de la Covid-19. En este sentit, es va realitzar l'anàlisi del pressupost que estava previst per al present exercici i com està afectant la situació generada per la pandèmia. A més es va adequar el pressupost de l'any 2020 a la nova realitat financera.

Per tal de contemplar tot açò, adés es va corroborar el funcionament adequat i correcte en la tramitació comptable de Funpival amb el tancament de comptes de l'exercici 2019 i informe auditoria independent

La reunió va continuar amb el Pla d'Actuació Esportiu 2020-2021. En este punt es va repassar on es trobava l'activitat esportiva abans de la pandèmia i com es va haver de modificar el calendari de competició fins que acabe l'any. Així mateix es va aprovar dur a terme la Copa 2 per a donar cobertura als pilotaris professionals de segon nivell, així com perquè servisca com a plataforma d'evolució i promoció pròpia al món professional.

En l'últim punt de la reunió es va arreplegar l'agraïment de tot el Patronat a la tasca feta per Soriano en el projecte de la Fundació durant els més de dos anys que va ocupar el càrrec de president, des d'on ha contribuït en gran manera a posar les bases per a la millora de la situació dels pilotaris professionals. No obstant això, Soriano continuarà vinculat a Funpival com a membre de la Comissió Executiva.