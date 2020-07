La victòria de Montserrat reviu la lluita pel segon lloc de la Lliga

La XXIX Lliga Bankia d'escala i corda viurà una última jornada d'infart amb la lluita per una segona plaça a la fase regular per la qual lluitaran tres equips. Als 15 punts que sumen Vila-real –Puchol II, Tomàs II i Guillermo– i Pedreguer-MasyMas –Francés, Nacho i Pere–, se'ls va unir ahir Montserrat –Marc, Jesús i Álvaro Gimeno– després de véncer a Murla –Genovés II, Santi i Bueno– per 60-50 al Nou Trinquet de Guadassuar. Amb este resultat, els de la Ribera Alta pugen a la tercera posició, encara que tenien la possibilitat d'escalar fins al 2n lloc si haguera guanyat amb un joc més de diferència. No obstant això, una derrota riberenca tampoc el descartava matemàticament.

Respecte al duel, els sis pilotaris competiren com si fóra la primera data, tot i que Murla no tenia res en joc. De fet als dos últims tantejos, el trio de Genovés II va tindre diversos val per capgirar el marcador.

L'última jornada de la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda iniciarà demà als trinquets de Vilamarxant i Vila-real a la mateixa hora –18.30 hores–, mentre que la fase regular tindrà la seua conclusió el dissabte a Pedreguer. La catorzena data servirà per a conéixer quin equip ocuparà finalment la segona plaça.

Un al·licient per a una jornada que, en principi, va quedar deslluïda amb la classificació matemàtica dels quatre semifinalistes amb dues jornades més per jugar. No obstant això, els darrers resultats van desembocar en una última lluita per un lloc que afavorisca un millor encreuament. A més a més, els tres trios amb opcions d'acabar per darrere de Benidorm jugaran contra un rival sense res més en joc. Els primers a obrir foc seran els trios de Puchol II i el de Marc contra els de Soro III i De la Vega a Vilamarxant i Vila-real, respectivament.