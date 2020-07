La Lliga de Tonet IV

La tercera és la bona. Tonet IV ja compta amb la Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València al seu palmarés. El mitger va liderar al seu equip, El Genovés, i juntament amb Punxa i Néstor alçaren el trofeu de campions. Abans, El Genovés va guanyar a Alzira –Pablo, Seve i Lorja– per 30-15 a Castelló de Rugat.

Punxa va repetir el títol que ja havia conquerit en 2013 i Néstor va sumar una Lliga al primer intent però per a Tonet IV era la seua tercera final d'un trofeu que mai havia guanyat. El del Genovés va tornar a donar una lliçó de pilota, tal com ha desenvolupat al llarg del campionat, i no va ser fàcil, ja que enfront tenia a l'altre jugador destacat d'esta Lliga i defensor del títol, Seve. A més del trio més regular i més unit de la fase prèvia.





El mitger de l'equip alzirenc va buscar una lluita contra Tonet IV i d'inici va guanyar-li la partida. Els dos primers tantejos es decantaren pels ahir blaus, tot i que El Genovés va tindre diversos val per tancar-los. Una treta de Pablo va ficar el 0-10 després que els rojos no remataren la bona feina de Tonet IV, el qual va ficar la mira a la llotjeta de dalt, evitant així a Seve. A més, Lorja impedia la reacció genovesina.

Era el preludi de la remuntada. Tonet IV no parava de convertir quinzes per retallar un joc. El Genovés va igualar a 10 en un joc on Alzira va eixir amb ràbia i on Pablo feia mal des de la treta, però Tonet no ho va permetre. Tres pilotes a la galeria del mitger, convertiren la igualada a 10.

Amb dinàmica guanyadora, els de la Costera tancaren de pressa el següent joc amb Punxa sumant des de la treta. Alzira va igualar a 15 patint, ja que va ficar un val-net a favor seu que El Genovés va aplegar a retallar. No obstant això, Alzira es va desconcentrar i ho va pagar, ja que els tres últims jocs foren dominats amb facilitat per Punxa, Tonet IV i Néstor.

L'última partida de la fase regular de la Lliga Bankia d'escala i corda va ser per a Pedreguer –Francés, Nacho i Pere– per 60-20 contra Murla –Genovés II, Santi i Bueno–. Amb este triomf, els pedreguers, que ahir jugaren amb Giner per les molèsties de Francés, pujen al segon lloc. Els pedreguers igualen amb Vila-real a 17 punts –s'enfrontaran a semifinals– i desplacen a Montserrat a la quarta plaça, que es jugarà l'accés a la final contra Benidorm. El pròxim dimarts serà el primer duel a Massamagrell.