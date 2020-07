Brisca: "Tenia el cuquet de jugar partides oficials"

Brisca va dosificar el seu esforç per a no tindre cap sorpresa.

Brisca va dosificar el seu esforç per a no tindre cap sorpresa. FUNPIVAL

El raspall està d'enhorabona. Brisca va tornar a xafar el trinquet el passat dilluns a Xeraco i va deixar darrere seu vuit mesos d'inactivitat a causa d'una lesió al muscle dret. «Tenia moltes ganes de tornar, tenia el cuquet de jugar partides oficials», va confessar el d'Oliva.

Tot i la bona notícia que era la tornada del campió de Lliga en 2017, la retrobada amb la competició no va ser recompensada en un triomf. Brisca, que va formar juntament amb Salelles II, va caure contra Vicent i Sanchis per 25-15. «Físicament em vaig trobar bé. Vaig tindre alguna molèstia al braç dret, no és el de la lesió. Vaig acusar tant de temps en inactivitat», va explicar el mitger. En este sentit, el jugador de 28 anys va dosificar-se, ja que «no volia tindre cap sorpresa desagradable de primeres».

On més va patir Brisca va ser tàcticament. «Vaig notar la diferència de velocitat en la pilota, havia entrenat en velles. Al principi em vaig veure sobrepassat. La treta de Vicent va poder en mi. Estic tranquil, és qüestió de temps agafar ritme», va comentar l'oliver.

La partida a Xeraco no serà l'única que jugue esta setmana el mitger, ja que demà tornarà a participar en el Císcar de Piles, també amb Salelles II de parella. Enfront també tindrà a Sanchis però al rest estarà Punxa. Una cosa que Brisca considera que li farà «estar més actiu. Punxa és molt complet però no té l'explosivitat i potència de Vicent». Tanmateix, el pilotari reconeix que «estic ple de cruiximent però tinc temps per a recuperar-me».

Amb estes sensacions retrobades, Brisca ara vol «gaudir de la pilota sense ofuscar-me amb els resultats com abans de la lesió».