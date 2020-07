Primer pas per al trio de Puchol II

Puchol II, Tomàs II i Guillermo van donar ahir el primer pas per classificar-se a la final de la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda. L'equip representatiu de Vila-real va adjudicar-se l'anada de la segona semifinal, disputada al Nou Trinquet de Guadassuar, en guanyar a Pedreguer-MasyMas –Francés, Nacho i Pere– de manera contundent amb un resultat de 60-25. Els castellonencs van dominar des del començament de la partida. Guillermo va tindre una actuació gloriosa que va fer alçar més d'una vegada a l'afició aglutinada a l'escala. El del Puig va desplegar la seua força, a més d'intel·ligència al colp, amb moviments claus i amb rapidesa. Tanmateix, el bon fer del punter va permetre als seus companys entrar menys vegades en joc del que és habitual en ells i això es va traduir en colps ben encertats de Puchol II i Tomàs II.

El mitger va estava menys participatiu però buscava fer mal al contrari sense soltar tota la força que te al braç. i ho va aconseguir. Per la seua banda, Puchol II va deixar colps de qualitat i es va mostrar molt segur al llarg del duel.

I és que enfront, el trio pedreguer no va jugar com acostuma. Francés, que s'havia perdut les darreres partides per unes molèsties, no va tindre la concentració necessària. Per la seua banda, Pere li va furtar un parell de pilotes que eren per a Nacho a l'inici, deixant clar els malentesos ahir dels de la Marina Alta.

Pel que respecta el duel, Vila-real no va parar de sumar tantejos fins a aplegar a 45. Ací, el trio de Francés va activar-se sobretot per les errades rivals. La reacció pedreguera va arribar justament quan Guillermo va deixar de participar en el joc. El següent joc també va ser per a Pedreguer però va ser un miratge dins del duel que tenia nom i cognom de l'equip de Vila-real.



L'oportunitat definitiva

Tot es decidirà el pròxim dissabte al trinquet de Pedreguer. A partir de les 18.30 hores, el trio de Puchol II tindrà l'oportunitat de tancar l'avantatge aconseguit a Guadassuar. En el cas que siga la formació de Francés la que obtinga la victòria, es jugaria una pròrroga al millor de tres jocs per decidir qui dels dos seria finalista de la Lliga.

Allí estaran Benidorm –Pere Roc II, Javi i Carlos– o Montserrat –Marc, Jesús i Álvaro Gimeno–. Una plaça que es decidirà demà al trinquet Salvador Sagols de Vila-real. El trio de Marc va emportar-se l'anada de les semifinals per 60-50 en un duel disputat al Tio Pena de Massamagrell. El format per accedir a la final és el mateix. Si els de la Ribera Alta guanyen, seran finalistes. Si la triomfadora és la formació de Pere Roc II, la partida s'allargaria amb la corresponent pròrroga