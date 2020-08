Marrahí apadrina l'estrena del seu paisà Murcianet

El nou Trofeu Generalitat Valenciana en la modalitat de raspall es traslladarà esta vesprada fins al trinquet de Villanueva de Castellón per a tancar els quarts de final amb l'eliminatòria que enfrontarà a Marrahí i Murcianet contra Pablo i Roberto.

La partida és atractiva i, confiant en el bon criteri dels responsables de la configuració dels equips, en teoria equilibrada. Però hi ha un aspecte que se n'ix de la norma: la presència de Murcianet, un aspirant a figura que acaba de complir els díhuit anys que pren l'alternativa en una competició de primer nivell professional.

El jove punter no podria tindre millor padrí i millor escenari perquè jugarà a sa casa i amb un paisà seu, que a més és un dels referents de la modalitat. I segons comenten des de l'organització, la seua presència en el torneig és conseqüència de la destacada trajectòria que el pilotari està mostrant en els darrers temps.

Ara bé, Marrahí i Murcianet es trobaran enfront amb poques facilitats. I és que Pablo i Roberto, a més de la seua qualitat contrastada, passen per un moment dolç que volen allargar en el temps amb victòries i títols.

Els vencedors de la partida jugaran la segona semifinal del pròxim divendres a Dénia contra Ian i Sanchis. La primera es disputarà demà a Xeraco on Vercher i Canari s'enfrontaran a Badenes i Tonet IV.

En la modalitat d'escala i corda hui també hi haurà tancament de quarts de final, en este cas del Trofeu Diputació d'Alacant i al trinquet d'Ondara on Pere Roc II i Monrabal II jugaran contra Giner i Tomàs II.

Un dels principals atractius del cartell podria ser l'enfrontament entre el nou flamant campió de la Lliga, Tomàs II, contra un dels seus rivals en la final, Pere Roc II, però el ben cert és que la partida de hui té poc a veure a la disputada el dissabte a Pelayo.

La cita és diferent, l'escenari també i els companys de cadascun. Així d'efímera és la pilota i més encara en este moment de reactivació on cal encadenar tornejos per a recuperar el temps perdut amb el confinament.

L'eliminatòria a Ondara presenta a una parella més equilibrada pel que fa a força i tècnica, la de Pere Roc II i Monrabal II, i una altra eminentment pegadora, la de Giner i Tomàs II.

Els finalistes de la Lliga ja han demostrat que estan bé per a jugar. I els seus companys també, com es va comprovar amb Monrabal II fins que el seu equip es va acomiadar de la mateixa competició i com va deixar clar Giner en les dues partides en les quals va substituir a Francés.