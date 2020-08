Simfonia en la semifinal del Generalitat

Per partides com la d'ahir és pel que tant s'ha trobat a faltar la pilota durant l'etapa de confinament. Va ser una simfonia de bon gust, un regal per a la vista, on Vercher i Canari van trobar el premi de la victòria davant Badenes i Tonet IV en iguals a 20 i en el segon val. Va ser al trinquet de Xeraco, escenari de la primera semifinal del Trofeu Generalitat Valenciana de raspall.

El començament, però, no va ser massa prometedor per als imparcials que van acudir al trinquet a veure pilota i equilibri. Tonet IV era el de la Lliga i cada vegada que connectava amb la vaqueta s'acabava el quinze o quasi. A més, el mitger estava perfectament secundat per Badenes. I enfront, malgrat que Canari avisava que tenia ganes de guanyar en sa casa, a Vercher li costava espentar des de la seua parcel·la. Va ser en el tercer parcial, amb 10-0 en contra, quan Vercher va despertar per a complir bé en el dau. Posteriorment, al rest, el de Piles va signar un joc antològic.

La partida estava ara en iguals a 10, i igualada va transcórrer fins que va acabar amb les dues parelles i els quatre pilotaris pegant i restant pràcticament per igual. El ritme va ser frenètic i l'emoció fins al desenllaç, absoluta.



Segona semifinal

El cartell de la final s'acabarà de concretar el divendres al trinquet de Dénia. Marrahí i Murcianet, que van passar per damunt de Pablo i Roberto (25-0), jugaran contra Ian i Sanchis, que han eliminat a Salelles II i Brisca en partida que no va finalitzar per l'abandó forçós del mitger d'Oliva.





Recta final en el Diputació d'Alacant

En la modalitat d'escala i corda, el Trofeu Diputació d'Alacant completarà hui la primera semifinal a Dénia amb el duel entre els equips encapçalats per Genovés II i José Salvador. La següent eliminatòria es disputarà demà a Ondara on jugaran les parelles que lideren Marc i Giner, mentre que el títol es resoldrà el dissabte a Benissa funpival