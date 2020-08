La Pobla de Vallbona completa la seua final

L'actuació d'ahir de Félix al trinquet Miguel Canya va ser progressiva per dominar el mig.

L'actuació d'ahir de Félix al trinquet Miguel Canya va ser progressiva per dominar el mig. FUNPIVAL

Genovés II i Félix es disputaran el Trofeu de la Pobla de Vallbona d'escala i corda contra Puchol II i Carlos, el pròxim dissabte al trinquet Miguel Canya. La parella veterana va aconseguir-ho després de véncer ahir a José Salvador i Javi per 60-30. El rest guanyador va donar una classe de colps, mentre que el de Dénia va demostrar la seua superioritat de forma progressiva.

Precisament, el rival de Genovés II i Félix a la final, Puchol II, jugarà hui –a partir de les 18.30 hores al trinquet Tio Pena de Massamagrell– juntament amb Bueno, la segona partida dels quarts de final del Trofeu Generalitat Valenciana d'escala i corda. De la Vega i Nacho seran els seus adversaris per una plaça a les semifinals.



Xeraco va obrir el II Torneig Mancomunitats de raspall amb triomf per a Salelles II i Canari, qui ara encapçalen el grup A amb dues unitats. Tanmateix, el 25-20 final també va servir perquè Moltó i Néstor sumaren 1 punt que els col·loca segons a l'espera de la disputa de la resta de la jornada. Pel que respecta al duel, tots els jugadors van donar un gran nivell, en especial Moltó, qui ha remuntat el 10-0 inicial dels guanyadors i va tenir opció d'escapar-se al marcador en el joc que va ser el 15 iguals. El torneig continuarà demà a Guadassuar on es batran Marrahí i Lorja vs Ian i Roberto.



Frontó

La temporada estival de pilota professional no podria ser igual sense la disputa del Trofeu Diputació de València de frontó. La cita amb esta modalitat, que reuneix als millors jugadors del planter de la Fundació amb els millors especialistes entre tres parets, iniciarà demà a les 19.30 hores a Massalfassar amb el duel entre Genovés II i Álex contra Pere Roc II i Carlos.

El torneig de frontó consisteix en una lliga de quatre parelles, on les dues primeres classificades tindran la possibilitat d'alçar el trofeu el pròxim 6 de setembre al frontó d'Almussafes.

Les localitats de Dénia, Atzeneta, Xeresa i Vinalesa, també acolliran partides. A més de les parelles citades, De la Vega i Bueno, així com Puchol II i Adrián, completen el quadre.