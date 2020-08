Vercher apareix a l'hora de la victòria

Vercher i Sanchis van sumar els seus primers dos punts al II Torneig Mancomunitats a Castelló de Rugat. L'aparició de Vercher als dos últims jocs va resultar clau perquè la parella roja guanyara a Vicent i Brisca per 25-15. El de Piles va soltar el braç tard però a temps. Abans, Sanchis va sostenir-ho davant uns blaus que quasi capgiren el marcador. No obstant això, el domini de Sanchis va permetre escapar-se d'inici (10-0).

A partir d'ací, Vicent va desplegar tota la seua força i Vercher ho va pagar. Els blaus estrenaren el seu tanteig i no van continuar perquè amb val a favor, Brisca va fer tres errades seguides que Sanchis va aprofitar. Tanmateix, el d'Oliva va lluitar cada pilota. La treta de Vicent va fer mal als rojos i el de Xeraco va fer alçar l'escala. Els blaus van igualar a 15, però Vercher va decantar el final del duel. Amb estos dos punts, Vercher i Sanchis ocupen el segon lloc del grup B, igualat a punts amb els líders Marrahí i Lorja.

El II Torneig Mancomunitats de raspalls no s'atura amb la partida d'ahir i hui el trinquet Ciscar de Piles acollirà altra, a partir de les 18.30 hores. Ximo i Tonet IV s'enfrontaran als líders del grup A, Salelles II i Canari. Serà el segon duel que es visca d'este quadre, ja que el primer va finalitzar amb victòria de la parella de Salelles II per 25-20 davant Moltó i Néstor. Este resultat va deixar als guanyadors com als primers classificats amb dues unitats, i al duo perdedor amb una unitat. Tanmateix, Ximo i Tonet IV s'estrenen.

Pere Roc II i Raúl contra Giner i Jesús. Este serà el duel que continuarà hui el Trofeu Generalitat Valenciana d'escala i corda. La partida es jugarà a les 18.00 hores al trinquet de Vilamarxant i correspon al tercer confrontament dels quarts de final de la competició.

?Això significa que el guanyador obtindrà una plaça a les semifinals. El rival del vencedor a esta ronda eixirà del duel entre Francés i Tomàs II enfront de Marc i Santi, que es jugarà demà a Ondara.