Puchol II ressuscita per a conquerir la Pobla de Vallbona

Puchol II està de dolç. Aplega l'estiu i el de Vinalesa aplega al clímax. Està en forma i ahir ho va demostrar contra Genovés II i Félix. Quan pareixia que els seus rivals anaven a alçar el Trofeu de la Pobla de Vallbona, el rest va traure les forces per convertir tres tantejos de forma seguida i acabar alçant el premi final al trinquet Miguel Canya. El 60-55 final és un reflex de la intensitat i igualtat que es va viure a la instal·lació poblana. Tanmateix, Puchol II no va estar a soles, Carlos va iniciar molt bé, agafant responsabilitats i descarregant de pilotes al de Vinalesa però es va desunflar. No obstant això, el mitger va tancar l'últim quinze d'un joc que Genovés II havia col·locat amb 30-0 a favor seua.

Abans, els subcampions del Trofeu de la Pobla van trencar el dau amb 40 iguals. La partida estava sent dauera i Genovés II havia menjat la moral dels seus rivals, ja que no s'esgotava físicament i estava donant una exhibició. A més, les errades de Carlos, sobretot en la ferida amb faltes en moments claus com el tanteig que convertia el 55 dels blaus, i la solvència de Félix indicaven que el trofeu seria seu. Finalment, als tres últims jocs, els rojos no donaren cap opció.



Hora de les semifinals

El XII Trofeu Diputació de Castelló d'escala i corda va estrenar-se ahir a Onda amb la primera eliminatòria de quarts de final. José Salvador i Nacho van accedir a la següent ronda després de véncer a De la Vega i Raúl per 60-40. Des de l'inici, la parella blava va aconseguir un avantatge de dos jocs que va resultar clau de cara al final. Els seus rivals eixiran del duel que es disputarà demà a Borriana entre Marc i Jesús contra Giner i Santi.

Tanmateix, Marc i Santi van completar el quadre de les semifinals del Trofeu Generalitat Valenciana d'escala i corda. La victòria (60-45) d'ahir davant Francés i Tomàs II al trinquet d'Ondara, va permetre als vencedors lluitar per un lloc a la final. Serà contra Giner i Jesús, el pròxim dimecres 19 d'agost al Nou Trinquet de Guadassuar.



Gran estrena de Punxa i Seve

Punxa i Seve van obrir la seua participació en el II Torneig Mancomunitats amb un contundent 25-0 enfront de Moltó i Néstor. El mateix resultat demostra el domini que va tindre la parella guanyadora que va sumar dos punts a Bellreguard. Això, els situa en la segona posició per davant de Ximo i Tonet IV, i els mateixos Moltó i Néstor, ambdós duos amb una unitat al seu caseller. A més, Ian i Canari van conquerir el II Trofeu Antoniet de Xeresa en guanyar (30-25) a Marrahí i Canari. El rest de Senyera va deixar bones sensacions en jugar millor segons avançava el duel, gràcies al suport de Canari, el més destacat a una partida igualada.