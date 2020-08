Doble festa de pilota per a conquerir el Generalitat

El Trofeu Generalitat aplega a la seua fi amb una doble jornada festiva de la pilota valenciana. Des que començara el passat 30 de juliol amb la primera partida de raspall, fins que l'escala i corda iniciara el seu periple el passat 7 d'agost, este trofeu de nova creació a este 2020 i desenvolupat a base d'eliminatòries –quarts de final, semifinal i final– coneixerà hui les dues parelles que estrenaran el quadre d'honor a ambdues modalitats. Serà al trinquet de Castelló de Rugat on, a partir de les 17.00 hores, inicie la lluita per alçar el títol en dues partides que seran retransmeses en directe per À Punt.

Ian i Sanchis contra Vercher i Canari formen el quadre de la final del Trofeu Generalitat Valenciana de raspall. Esta partida es disputarà després del duel d'escala i corda –està programada per a les 18.30 hores– i decidirà al campió de la modalitat de raspada. Els camins de les dues parelles finalistes va ser diferent. Vercher i Canari han tingut una trajectòria amb més patiment. El duo va accedir a la final repetint el mateix resultat de 25-20 a les dues eliminatòries prèvies. Primer contra Vicent i Seve, i després davant Badenes i Tonet IV. Per la seua banda, Ian i Sanchis van aplegar a la final d'una manera més còmoda a escala de resultats. A quart de final, la parella va véncer a Salelles II i Brisca per 25-10, mentre que a la semifinal va aconseguir el triomf per 25-15 enfront de Marrahí i Murcianet.

Abans del raspall, serà el torn de la final del Trofeu Generalitat Valenciana d'escala i corda amb l'enfrontament entre Giner i Jesús contra De la Vega i Nacho. Els primers van classificar-se després de véncer a Marc i Santi per 60-25. Abans d'esta eliminatòria feren el mateix contra Pere Roc II i Raúl per 60-55. Per l'altre costat, De la Vega i Nacho van superar a José Salvador i Félix per 60-35 a la semifinal, mentre que als quarts de final van derrotar a Puchol II i Bueno per 60-40.



Diputació de Castelló

Pere Roc II i Pere avancen al XII Trofeu Diputació de Castelló. La parella completa el quadre de les semifinals, on s'enfrontarà a Marc i Jesús el dimarts 25 d'agost al trinquet Tio Pena de Massamagrell. Els últims classificats per a les semifinals van obtenir la plaça gràcies a la seua victòria sobre Soro III i Javi per 60-35. La partida va estar prou igualada d'inici. Ambdues formacions van estar al nivell fins al iguals a 35. A partir d'ací, Pere va superar a Javi, qui no va trobar el seu punt de joc. A més, Pere Roc II no va donar símptomes de cansament, tot i haver jugat el passat dijous el Diputació de València de frontó.

Tanmateix, Adrián, Vicent i Álvaro van classificar-se (60-40) per a la final del Trofeu Joves Diputació de Castelló davant Héctor i Álex.