El Mancomunitats és per a Ximo i Tonet

El II Torneig Mancomunitats va arribar a la seua fi amb la consecució del títol per part de Ximo i Tonet IV. La parella campiona va superar a Marrahí i Lorja per 25-10 en una partida que va ser dauera fins que els guanyadors van aconseguir un joc al rest amb 15-10. Eixe joc va ser decisiu, ja que amb 20-10, Ximo i Tonet IV jugaven al dau i van resoldre el final del duel amb una treta del rest de Castelló de Rugat. No obstant esta última jugada, Tonet IV va ser l'heroi i gran executor del seu equip. El mitger jugava al seu poble i va sentir la força d'una afició que bramava cada quinze de qualitat dels quatre jugadors. El genovesí va ser letal davant els seus rivals. No soles va convertir més quinzes que cap altre finalista, sinó que s'imposava a cada colp, creixent cada vegada més.

Tanmateix, la partida es va desnivellar gràcies a la defensa del conjunt blau al rest. Quan Ximo va agafar confiança i va tapar la seua dreta, Tonet IV el va acompanyar per trencar el dau de Marrahí i Lorja. Abans, Lorja va fer-li mal al del Genovés en buscar-li l'esquerra.

A l'últim tanteig, els campions van ficar el val-net a l'electrònic però no van tancar el joc fàcilment. Marrahí i Lorja van sumar el val-30 però ja era tard per capgirar el marcador final.