El braç de Vercher confirma la candidatura a la Copa

El braç de Vercher és d'altra lliga. La seua treta és aniquiladora. Almenys així ho van pensar els aficionats que s'agruparen ahir al Nou Trinquet de Guadassuar. El de Piles està en forma i això es tradueix en resultats com el d'ahir. Vercher i Roberto, parella representativa de Sueca, van superar a Moltó i Josep, formació de Barxeta, en la seua estrena a la VI Copa de raspall Diputació de València – Caixa Popular. El duo guanyador va ser superior als seus rivals des del primer joc, i en cap moment es va veure el contrari. Només al primer i últim joc se'n van entrellucar sensacions de competitivitat com per aconseguir el triomf per part dels barxeters.

L'àmplia diferència en el marcador va obligar a reaccionar a Moltó i Josep quan la partida estava perduda. Amb 20-0, la parella de Barxeta va tirar d'orgull per a no servir-los la victòria en safata als seus contrincants. Una pilota parada de Moltó i altre quinze de Josep van llevar-los el val als blaus en dues ocasions, però a la tercera Roberto no va errar. El d'Alzira va enviar la pilota directa a la porta de la llotgeta de baixa. Un senyal que indicava el final de la partida i l'entrada a la competició per la porta gran.

Moltó va deixar escapar altra oportunitat d'enganxar-se a la disputa un campionat oficial, encara que queden dues jornades per concloure la fase regular, el resultat d'ahir no augura esperances. I això que el de Barxeta va imposar el seu ritme al primer tanteig a col·locar el val-15 a l'electrònic, l'únic val roig en tota la partida. Cal destacar la qualitat de Josep a l'hora de tancar els quinzes. No obstant això, la maquinària suecana es va posar en marxa amb la galeria com a objectiu i van capgirar el marcador.

Cada joc al dau de Vercher i Roberto va ser un val-net en favor seu, en gran part per la potència que imprimeix el de Piles a cada treta. Ahir va convertir cinc, i això que en esta competició al ser en parelles no està permés que passe del set, ja que si és així implica una falta i quinze per l'equip adversari. Amb 10-0 i Sueca jugant al rest, la imprecisió de Roberto, amb pilotes que tornaven de la galeria o que anaren a l'escala, va permetre a Moltó i Josep recuperar sensacions de remuntada però en 30 iguals, el rest de Barxeta va regalar una pilota parada, facilitant així el camí de Sueca.

Vercher i Roberto són els nous líders del grup A, igualats amb dos punts amb Badenes i Tonet IV –El Genovés–, mentre que Moltó i Josep van directes a la cua sense cap unitat, igual que Salelles II i Canari –Xeraco–, tercers.

El grup B completarà la primera jornada el pròxim diumenge. A les 11.30 hores serà el torn dels locals, Iván i Seve contra Marrahí i Lorja –Villanueva– a Ontinyent. A la vesprada, Punxa i Sanchis –Xàbia– es batran a Ian i Brisca –Oliva– a Bellreguard.