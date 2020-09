De la Vega segueix el seu idil·li amb el triomf

De la Vega continua el seu idil·li amb la victòria i ahir ho va demostrar a Pelayo. Després de conquerir el XV Trofeu Diputació de València de frontó, el d'Almussafes tornava al trinquet però no ho va notar. Formant parella amb Santi, De la Vega va sumar els seus primers dos punts en la seua estrena de la XIII Copa d'escala i corda Diputació de València - Caixa Popular. El duo representatiu d'Almussafes es va imposar a l'equip de Benidorm, format per Pere Roc II i Pere, en un duel on els de la Ribera Baixa dominaren l'electrònic.

La gran actuació de Santi va ser decisiva per aconseguir el triomf. El de Finestrat va ser superior a Pere, qui va acusar la falta de regularitat en el seu joc. Tanmateix, Pere Roc II no va marcar el seu ritme habitual i això va facilitar la victòria almussafenca. Amb 40-35, els benidormers ja no van sumar cap tanteig al marcador.

La primera jornada de la XIII Copa d'escala i corda Diputació de València - Caixa Popular donarà hui a la seua fi al trinquet El Rovellet de Dénia. A partir de les 11.30 hores, el combinat local, format per Giner i Dénia, es batrà amb el de Murla, compost per Genovés II i Nacho.

Giner va ser la sensació de l'estiu per dalt de la corda. El rest de l'equip de Dénia va alçar el Trofeu Generalitat Valenciana d'escala i corda, així com el VII Trofeu Diputació d'Alacant.

Casualment, els dos rivals als quals s'enfrontarà Giner hui, van ser les víctimes a les finals d'estos trofeus. Nacho, qui també suma un subcampionat al XII Trofeu Diputació de Castelló en este 2020, va caure a la final del Trofeu Generalitat Valenciana davant el rest del conjunt denier. Per la seua banda, Genovés II va sofrir el mateix infortuni al trofeu alacantí. Tanmateix, el rest de 38 anys també va destacar en esta temporada a altra modalitat. Genovés II va quedar subcampió del XY Trofeu Diputació de València de frontó. Tanmateix, Félix no va aplegar a cap final esta temporada però sempre és una garantia com a mitger, més si cap jugant a casa. En definitiva, Dénia viurà un duel entre quatre jugadors que van demostrar una gran qualitat al llarg d'esta temporada.

En raspall, Marrahí i Lorja tornen a formar parella després d'aplegar a la final de II Torneig Mancomunitats. La parella representarà a Villanueva de Castellón a la VI Copa de raspall Diputació de València - Caixa Popular des de hui. Els de la Ribera Alta s'enfrontaran a Iván i Seve, equip que actuarà com a local a Ontinyent. Ivan substitueix a Ximo, lesionat amb un tall a la mà. El duel serà a les 11.30 hores i es podrà seguir en directe per À Punt. Així mateix, Bellreguard acollirà (18.30 h) la partida que tancarà la primera jornada al grup B. Ian i Brisca (Oliva) es mesuraran a Punxa i Sanchis (Xàbia).