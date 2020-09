Badenes i Tonet IV sumen dos punts més

El Genovés no para de guanyar a la VII Copa de raspall Diputació de València - Caixa Popular. Només és la segona jornada però Badenes i Tonet IV van repetir resultat a l'electrònic per situar-se líder del seu grup. El 25-5 que va reflectir ahir el marcador de Castelló no fa més que confirmar que esta parella va per les semifinals.

Per la seua banda, Barxeta, equip derrotat, no canvia la dinàmica de la seua estrena i tanca la classificació. Moltó i Josep no acaben de trobar el seu ritme a la competició, tot i que ahir van mostrar voluntat per pegar-li la volta a esta situació. Tonet IV sap que fa mal a cada colp i ahir va ser un dia més a la seua oficina, a més que ajuda a Badenes a jugar amb comoditat.

Amb estos dos punts aconseguits a Castelló, l'equip del Genovés es col·loca al capdavant del grup A. Badenes i Tonet IV sumen un total de quatre unitats al seu caseller. Així mateix, el seu coeficient de tantejos es dobla respecte a la primera jornada. La parella de la localitat de la Costera acumulen un coeficient de 40 tantejos en favor seu. En el bàndol contrari se situen els barxeters.

Amb dues jornades disputades, Moltó i Josep només han tancat un joc en favor seu i això repercuteix en la classificació. El combinat de Barxeta és el cuer sense cap punt a la seua nòmina. Tanmateix, el coeficient de tantejos és de -45, cosa que els complicaria les opcions d'accedir a semifinal en el cas d'igualar a punts amb altre equip.

Caldrà esperar fins al pròxim divendres per a continuar gaudint de la segona jornada de la VII Copa de raspall Diputació de València - Caixa Popular. El trinquet Císcar de Piles celebrarà el segon duel del grup A amb les parelles representatives de Sueca –Vercher i Roberto– i de Xeraco –Salelles II i Canari–.

Per l'altre costat, demà serà el torn de la primera partida de la segona data de la XIII Copa d'escala i corda Diputació de València. De la Vega i Santi –Almussafes– obriran foc davant Giner i Félix –Dénia– a Guadassuar.