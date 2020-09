Marrahí i Lorja presenten la candidatura per a la Copa

Marrahí i Lorja van presentar ahir la candidatura per a la VI Copa de raspall Diputació de València - Caixa Popular al trinquet d'Ontinyent. La parella de Villanueva de Castellón va oferir arguments com per pensar que és una de les candidates a alçar el trofeu, gràcies al gran estat de forma de Marrahí i la seua compenetració en Lorja. Enfront tenien a Ivan i Seve, equip representatiu d'Ontinyent, als que van véncer per 25-15.

La treta de Marrahí va ser una llosa prou pesada per al debutant Ivan, el qual substituïa a Ximo, rest titular, lesionat per un tall a la mà. El de Villanueva de Castellón va convertir sis tretes directes i una indirecta, tot i la limitació que existeix a esta competició amb la falta al set. Ivan va patir de joventut i Marrahí el va buscar, principalment amb la careta d'intermediària.

Això va possibilitar que Seve no entrara tant en joc com és habitual en ell. Tanmateix, el mitger de la formació ontinyentina es va topetar amb l'esquerra de Lorja en defensa. El d'Alzira va salvar moltes pilotes que es tancaven a la muralla i a l'atac va estar tan letal com sempre, amb la seua característica rapidesa i bona col·locació a la canxa. Els de la Ribera Alta van aprofitar-ho per a desnivellar la partida a partir del 10 iguals. Marrahí i Lorja van trencar el joc al dau dels seus rivals a la primera oportunitat de val.

Tanmateix, a Bellreguard es va clausurar la primera jornada de la competició per parelles amb el triomf sabater (25-0) de Ian i Brisca –Oliva– davant Punxa i Sanchis –Xàbia–. Amb estos resultats, el conjunt oliver encapçala el grup B amb dues unitats, les mateixes que Villanueva de Castellón, amb pitjor coeficient de tantejos.



Escala i corda

La primera jornada de la XIII Copa d'escala i corda Diputació de València - Caixa Popular va concloure ahir al trinquet El Rovellet de Dénia. Giner i Félix, parella local, va véncer (60-50) a Genovés II i Nacho –Murla– en una partida amb dues fases. D'inici, els deniers van imposar el seu ritme de joc per aconseguir quatre jocs d'avantatge (20-40). Genovés II va començar gelat però quan les forces s'equilibraren, el rest de 38 anys va traure la seua classe per ficar-li por als seus rivals.

Amb 35-55, els murlers van estrènyer el marcador fins al 55-50 però no van poder culminar la remuntada. Murla va sumar un punt, mentre que Dénia es va quedar amb les dues unitats per situar-se segons del grup B.