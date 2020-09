La Copa 2 Comunitat de l'Esport - Caixa Popular més solidària

El trinquet Pelayo de València ha acollit este dimecres la presentació de la Copa 2 Comunitat de l'Esport – Caixa Popular, competició que es disputarà en les modalitats d'escala i corda i raspall que ha sorgit per la voluntat d'ajudar als jugadors que no disposen de fitxa en la Fundació per la Pilota Valenciana i que han estat els més perjudicats per la crisi de la Covid-19 i el confinament. I entre ells, especialment els joves que estan esforçant-se per fer el pas al món professional i a la màxima categoria de la pilota valenciana.

L'acte ha estat conduït pel president de la Fundació per la Pilota Valenciana, Josep Maria Catalunya. "Vam demanar ajuda a la Fundación Trinidad Alfonso i gràcies a la seua resposta positiva es podrà posar en marxa este projecte. La col·laboració de la Fundació Trinidad Alfonso i el suport de Caixa Popular, que una vegada més demostra la seua implicació amb l'esport de la pilota, permetrà que es puguen organitzar moltes partides que no estaven previstes en un principi i que estos pilotaris, en la gran majoria joves, tinguen una cobertura laboral, un aparador on mostrar la seua capacitat com a esportistes i una dinàmica de competició semblant a la dels professionals més destacats de la pilota", ha assenyalat Catalunya.

En la presentació també ha participat Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, qui ha destacat "la importància d'unir forces per a reactivar entre tots, com més prompte millor, l'esport de la Comunitat Valenciana. El nostre president, Juan Roig, li té un especial afecte a este esport per representar com cap altre les nostres arrels. Eixe va ser un dels motius pels quals decidim donar suport a esta competició. Això, unit al nostre desig de reactivar l'economia esportiva en estos moments tan complicats que estem travessant per la crisi sanitària i econòmica provocada per la Covid-19, ens fan estar molt contents i satisfets d'estar secundant la pilota valenciana. Per això li vull donar les gràcies als pilotaris que estan hui ací per contribuir al fet que torne l'activitat i per ajudar-nos a construir entre tots la Comunitat de l'Esport".

Un altre dels ponents ha sigut el director del Departament de Responsabilitat Social de Caixa Popular, Paco Alós. "Continuem amb el nostre suport a l'esport de la pilota i en este cas a este nivell intermedi entre la professionalitat i l'àmbit amateur. És important que estos xavals que han eixit de la tecnificació puguen continuar practicant el seu esport per a, en un futur, apretar als de dalt i convertir-se en professionals", ha comentat Alós.

Ha tancat l'acte el director general de l'Esport de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya, que ha mostrat la seua satisfacció "perquè es facen este tipus de campionats que arriben a un ampli sector de la pilota, a aquells jugadors que ara necessiten més ajuda i que tant s'esforcen per complir els seus objectius d'arribar i consolidar-se com a professionals".



Format de competició

En la Copa 2 Comunitat de l'Esport – Caixa Popular d'escala i corda participaran nou equips que han estat distribuïts en dos grups:

Grup A: Lostado i Bueno; Diego i Álvaro Gimeno; Vicente i Héctor; Pablo de Borriol i Salva; Mario i Monrabal II.

Grup B: Jesús Sáiz i Hilari; Julio Palau i Carlos; Ferrer i Conillet; Pablo de Sella i Alandes.

En cada grup es completarà una fase regular que començarà demà dijous al trinquet Pelayo i que constarà d'un total de 32 partides, l'última de les quals es jugarà el dia 7 de novembre. En esta ronda, el campionat visitarà els trinquets de Pelayo, Xàbia, Sueca, Onda, la Pobla de Vallbona, Vilamarxant, Borriana, Petrer, Pedreguer, Bellreguard, Borriol, Riba-roja i Vila-real.

En acabar la fase regular, els dos millors equips de cada grup accediran a les semifinals i els vencedors jugaran posteriorment la gran final.

En la Copa 2 Comunitat de l'Esport – Caixa Popular de raspall s'han configurat sis equips que competiran en un únic grup. La relació de participants és la següent: Iván i Ibiza; Rafa, Javi López i José; Pablo i Néstor; Momblanch, Murcianet i Nico; Jeffry, Raúl i Marc; Vicent i Ricardet.

En este cas, la fase regular constarà de trenta partides. La primera es disputarà demà dijous al trinquet de Castelló de Rugat i l'última tindrà lloc el 4 de novembre a Guadassuar. Entretant, la competició visitarà també els trinquets del Genovés, Bellreguard, Castelló, Piles, la Llosa de Ranes, Xeraco, Oliva, Dénia, Ontinyent, Sueca i Xàbia.

Posteriorment, els quatre millors equips de la classificació accediran a les semifinals i els dos vencedors s'enfrontaran pel títol en la gran final.