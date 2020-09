Puchol II: "Intente guanyar cada campionat que jugue"

Francesc Xavier Puchol i Catalunya, més conegut com a Puchol II, és un dels jugadors de pilota més importants de l'actualitat. Campió per segona vegada de la Lliga Bankia, exerceix, de la mà del Vila-real CF, com a ambaixador de la pilota valenciana a la província de Castelló. Una responsabilitat que per a ell «és un orgull». «Al final que un club de futbol amb tant prestigi com el Vila-real siga capaç de patrocinar-me i que puga portar el seu escut en la samarreta és molt satisfactori. El fet que el puga portar jo també dóna pas al fet que la pilota es veja un poc secundada per aquest club», va destacar el de Vinalesa, per al qual es tracta d'«un club amb prestigi a escala mundial, i té el poder d'arribar a molta gent, cosa que nosaltres no podem».

«Per a mi és un orgull estar entre estos noms d'Endavant Esports en l'àmbit individual i de clubs, hi ha d'un gran nivell i que sempre he admirat. Veure'ls ací és un orgull. Posar a la pilota o a un jugador de pilota al nivell de qualsevol altre esport és genial», va continuar Puchol II. La seua elegància al colpeig i mestratge en el rebot li han erigit en un dels pilotaris més espectaculars de les últimes dècades. El seu dia a dia, abans que arribara la crisi pel coronavirus, es dividia en dues parts. «Al matí el dedicava a formar-me i als estudis. Les vesprades eren per a entrenar i competir», va explicar. Ara, el pilotari ha recuperat certa normalitat. «Amb el meu grup d'entrenament –Pilota 3.0– ho fem per separat, encara que tracte de fer presència al gimnàs el menys possible», va comentar. Una distribució de tasques que li ve funcionant molt bé perquè el seu balanç de l'actual campanya no pot ser més positiu. «No soles per la Lliga Bankia i els trofeus, sinó pel ritme de joc que estava tenint. Les partides del dia a dia eren exigents i he respost bé», va assegurar a SUPER.

Al mes de març, no obstant això, tot va canviar per a ell... i per a tots. «Varen ser uns dies relativament durs, tothom acaba atabalant-se un poc i fas coses per a intentar entretenir-te. En el meu cas intentava llegir, veure sèries, pel·lícules i avançar el projecte del màster que estic fent. En el tema esportiu vaig tindre sort perquè tinc una casa gran, amb un corral bastant gran i un mini frontó. Tenia el meu xicotet gimnàs i podia tocar pilota», va destacar.

Quant als seus objectius per concloure el 2020, una vegada ha tornat la nova normalitat, lluny de tancar-se portes va subratllar que és «un jugador que va intentar guanyar les màximes partides que jugue. Campionat que jugue, campionat que intente guanyar». No obstant això, va reconéixer que «és clar que queden campionats que són molt importants. La Copa Diputació de València - Caixa Popular, l'Individual Bankia, el Trofeu Jo Sóc, el Mestres... Són campionats que vas al cent per cent i els vols guanyar. Et fa especial il·lusió emportar-te els màxims possibles».

Una vegada superat el confinament, Puchol II es va proclamar campió de la Lliga Bankia amb Tomás II i Guillermo, i després va tindre un estiu amb un calendari més carregat de l'habitual. «Esta època sempre ha sigut per a partides de festes i de jugar a l'aire lliure. Per la Covid-19 es van traslladar els campionats a l'estiu i per mi va ser dur per la calor. Vaig patir molt», va confessar l'escaleter.



Trofeu Jo Sóc

A la iniciativa del Vila-real CF es va sumar el Llevant UD en el Trofeu Jo Sóc. Una realitat que per a Puchol II és «molt important que el Vila-real siga el primer club a apostar per la pilota, i que això servisca perquè altres clubs s'unisquen a aquesta iniciativa. Això reforça la pilota, li dóna nom, i un canvi d'imatge. És importantíssim, i si sumem entre tots, a poc a poc ho farem més gran», va concloure el jugador de Vinalesa.