La Copa de raspall completa el quadre de semifinalistes

Al trinquet de la Llosa de Ranes es va tancar ahir la penúltima jornada de la fase regular de la Copa Diputació de València - Caixa Popular de raspall, partida que va servir per a completar el quadre de semifinalistes. Badenes i Tonet IV són els últims que s'incorporen després de la victòria davant Moltó i Josep per 25-5.

La partida solament va oferir igualtat en els primers compassos. El joc inicial va ser per a Moltó i Josep al dau amb una molt bona imatge d'esta parella i a continuació van igualar Badenes i Tonet IV, també en el traure i trobant certa oposició en els rivals. A continuació, el duel va ser clarament dominat pels vencedors i ara semifinalistes, amb Tonet IV cosint a pilotades als d'enfront i amb Badenes complementant a la perfecció des del rest.

Una vegada coneguts els semifinalistes falta clarificar en quina posició acabarà cada equip perquè el primer d'un grup jugarà contra el segon de l'altre. De moment, en el Grup A són líders Vercher i Roberto i la segona posició és per a Badenes i Tonet IV. En el Grup B, el lideratge és per a Ian i Brisca i la segona plaça per a Marrahí i Lorja.



Escala i corda

En la Copa en la modalitat d'escala i corda també hi hagué ahir partida. Va ser al trinquet de Petrer on Pere Roc II i Pere van superar a De la Vega i Santi per 60-45.

El duel va tindre tres parts clarament diferenciades. Primer van manar De la Vega i Santi, que van posar el marcador en 20-40. Després, Pere Roc II i Pere van reaccionar i van igualar a 40 i a 45 amb els quatre pilotaris jugant molt a pilota. Ja en el tram final, la parella vencedora va ser prou superior i va fer els tres jocs amb rapidesa.

Este desenllaç deixa a De la Vega i Santi sense opcions de passar a semifinals mentre que Pere Roc II i Pere mantenen la segona posició en el Grup B.

Els altres dos equips del grup tancaran la jornada hui al trinquet de Murla en partida que serà retransmesa en directe per À Punt a les 11.30 hores. Giner i Félix arriben en condició de líders i seran semifinalistes si guanyen a Genovés II i Nacho, que aspiren a igualar a punts amb Pere Roc II i Pere.