Ian i Puchol II passen com primers del seu grup

La Copa Diputació de València - Caixa Popular va viure ahir dues partides transcendents de cara a les eliminatòries, cadascuna d'una modalitat. Tant Puchol II i Guillermo –la Pobla de Vallbona– en escala i corda, com Ian i Brisca –Oliva– en raspall, van afrontar l'última jornada de la fase regular amb l'objectiu de classificar-se com els primers del seu grup.

Puchol II i Guillermo ho tenien més complicat, ja que Marc i Tomàs II van desplaçar-los del capdavant del tauler amb el seu triomf del passat dilluns. Així, la parella poblana necessitava puntuar per recuperar el tron del grup A. Els del Camp de Túria van véncer a Soro III i Jesús –Vila-real– per 60-50 a Massamagrell. Per la seua banda, Ian i Brisca havien de convertir un joc per certificar el primer lloc i ho van fer d'inici, després de 25 minuts. Els olivers, que actuaren de locals, van caure per 25-15 contra Ximo i Seve –Ontinyent–.