Genovés II guanya, però passa Pere Roc II

La victòria no va ser suficient perquè Genovés II i Nacho es classifiquen per a les semifinals. FUNPIVAL

La Copa Diputació de València - Caixa Popular en la modalitat d'escala i corda va tancar ahir la fase regular al trinquet Pelayo amb la partida que havia de decidir l'única plaça que quedava vacant en les semifinals. Genovés II i Nacho optaven a ella i van guanyar a De la Vega i Santi, però l'ajustat resultat de 60-50 va ser insuficient per a aconseguir la passada.

La confrontació va ser bona i el duel entre els escaleters va generar nombrosos aplaudiments per la qualitat de les seues accions. Davant, Nacho i Santi també van completar una meritòria actuació, en el seu cas carregant amb determinació per a fer el quinze.

Amb este desenllaç, Pere Roc II i Pere són els que continuen en la competició i el pròxim divendres s'enfrontaran a Puchol II i Guillermo en la primera semifinal programada al trinquet de Vilamarxant. La segona es jugarà el diumenge a Sueca i enfrontarà a Giner i Félix contra Marc i Tomàs II.



'Espai Cultural Pelai'

Al trinquet Pelayo, però al matí, també es va presentar ahir 'Espai Cultural Pelai', projecte amb el qual «volem que el Trinquet Pelayo siga un referent cultural de la ciutat de València a més de la catedral de la pilota», assenyala Josep Maria Catalunya, president de la Fundació per la Pilota Valenciana.

Amb esta iniciativa, el trinquet de la capital acollirà presentacions de llibres, representacions d'obres de teatre i exposicions. A més a més es pretén recuperar les visites dels centres escolars i situar el trinquet dins del circuit turístic de la ciutat de València. En definitiva, la idea és obrir Pelayo a un públic nou per a fomentar l'esport de la pilota valenciana.



Copa de raspall

La Copa de raspall també va tindre ahir partida. Va ser el trinquet de Bellreguard on Salelles II i Canari es van imposar a Moltó i Josep per 25-15. Les dues parelles han dit adéu a la competició. La fase regular es tancarà hui al trinquet de Xàbia on Marrahí i Lorja jugaran contra Punxa i Raúl. Els primers estan classificats per a les semifinals i els seus rivals descartats.

Pel que fa a la Copa 2 Comunitat de l'Esport - Caixa Popular, Pablo i Néstor van guanyar ahir a Jeffry, Raúl i Marc per 25-10 al trinquet de Bellreguard, resultat que es va repetir en el triomf d'Iván i Ibiza davant Momblanch, Murcianet i Nicolàs a la Llosa de Ranes.