Una altra demostració de facultats de Victoria

Victoria és la millor exponent de la pilota d'elit femenina i ahir ho va tornar a demostrar en la final del Campionat Individual Bankia en sumar el tercer títol, esta vegada davant Ana de Beniparrell, que va caure dignament al trinquet del Genovés pel resultat de 25-10.

La jugadora de València és una màquina de jugar a pilota. Té dues mans, fa mal amb el traure, raspa llarg i controla l'aire. I, el que és més important, domina la vaqueta, perquè la fa anar allà on serà més complicada de restar, sinó impossible.

Si estes característiques i la seua supremacia es traslladara a la pilota professional, de moment la dels homes però temps al temps, perfectament estaríem parlant de qualsevol figura que ha marcat una època, com l'ha estat marcant Victoria.

Al Genovés es va proclamar campiona per mans i per cap. Al dau es va mostrar quasi intractable per l'execució del traure, que li va atorgar tres quinzes directes, o siga quasi un joc dels cinc anotats. I si no acabava de pacte, ací que passava a carregar a l'esquerra d'Ana o a canviar a la careta perquè la rival ja estava lluny per a tornar-la.

Al rest també va fer una demostració de saber estar i de recursos, sobretot amb la mà esquerra, on es va encarar sovint la seua rival, però en el seu cas sense tanta sort.

La gestió dels moments complicats va ser un altre dels factors decisius. I els hi va tindre, els més clars en els dos jocs en els quals Ana va disposar de val, el primer al dau per a igualar a 5 i el segon des del rest per a ficar-se 15-10 per darrere i passar al traure. Però Victoria es va mostrar pacient i segura, a l'espera de la seua oportunitat de fer un pas endavant. I el va fer.

La final d'Ana també va ser molt bona. Per mans va fer una partida semblant a la de la campiona, llevant d'alguna restada amb l'esquerra.

A més a més, la de Beniparrell va ser valenta a més no poder, fent-se avant a la mínima per a manar, encara que esta tàctica li va jugar alguna mala passada al principi.

Amb el cap també va ser forta, perquè mai va donar per perduda la partida i es va refer davant les adversitats, però en este aspecte també va ser superada per un poc per Victoria. I és que el joc perdut amb val-net a favor li va passar factura. Solament durant uns instants, però això es paga en una final.