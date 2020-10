Marc i Ian, a les finals de la Copa en la seua modalitat

La final de la XIII Copa d'escala Diputació de València – Caixa Popular repetirà jugadors amb la presència dels dos campions. Puchol II s'havia classificat juntament amb Guillermo, i ahir va ser Tomàs II el que va certificar el seu passe acompanyat de Marc. El de Xaló s'enfrontarà amb el seu rest en 2019, on va estrenar el seu palmarés en esta competició. Una Copa que s'està convertint en el campionat fetitxe com a mitger, ja que en tres edicions participant en eixa posició, Tomàs II ha arribat a tres finals.

I es que ahir Tomàs II va demostrar que està entre les primeres espases al mig. Enfront tenia a Félix, pilotari veterà que va fer gala de la seua regularitat i classe al llarg de la Copa. Tanmateix, Marc va superar a la sensació escaletera des de l'estiu, un Giner que va començar gelat i que una vegada en partida, no va estar encertat de cara a convertir quinzes claus. Així, Marc torna a una final de Copa després de caure en 2017, amb Pere, precisament contra el seu rival del pròxim 31 d'octubre a Oliva, Puchol II.

La victòria de la parella representativa de Montserrat (60-45) davant la de Dénia es va forjar en un inici indiscutible dels riberencs. Tomàs II va fer mal en la seua volea i Marc en la seua pegada. No va ser fins al 40-20, quan els de la Marina Alta tancaren dos jocs consecutius, encara que en cap moment van situar-se a menys de dos tantejos.

El despertar de Félix va propiciar un duel amb Tomàs II que per moments va guanyar el de Dénia i donava esperança al seu equip. Així mateix, Giner va tardar a encertar però ràpidament es va ficar a l'altura d'un Marc que va guardar les millors bases per al final.

Amb 50-35, Dénia va encadenar un parcial de conc quinzes per ficar el val-net al lluminós i sumar el tanteig 45, reduint la diferència a un joc per primera vegada, però la fortuna no va ser roja. Una pilotada tancada de Tomàs II va acabar en l'esquena de Fèlix, altre quinze de Marc des del dau i una pilota parada de Giner a la galeria van capgirar la situació. Montserrat va sumar un parcial de sis quinzes per pujar a 55-45 i després sentenciar la semifinal amb un Marc sublime des del dau.



Ian i Brisca triomfen a Xeraco

La VI Copa de raspall Diputació de València - Caixa Popular també va conéixer ahir al seu segon finalista. Ian i Brisca van classificar-se al trinquet de Xeraco. Oliva va certificar el seu passe amb un 25-20 sobre Vercher i Roberto –Sueca–.

Els olivers van véncer en una partida que en principi va ser dauera, fins que Ian i Brisca trencaren la treta de Vercher. Els de la Safor van capgirar un val-net en contra, i tot i que els seus rivals van disposar d'altre val, la ferocitat de Brisca buscant la xarxa va atorgar lis el joc.

No obstant això, Sueca va respondre ràpidament i en contundència al trencar el dau roig i sumant altre joc per igualar a 20.

A l'últim tanteig, la defensa blava no va poder amb el domini de Ian i Brisca, els quals també jugaran la final a Oliva contra la parella Marrahí i Lorja el pròxim dissabte, 31 d'octubre.