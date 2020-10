Murcianet: "Els trinqueters seran els que han de dir si entre en un nivell superior"

Murcianet (Adrián López, Castelló, 18 anys) va guanyar la setmana passada el XIV Campionat de raspall Individual Sub'23 – Trofeu Fundación Trinidad Alfonso. Va ser al trinquet de Castelló de Rugat contra un Nicolàs al que va derrotar per un 25-10 que, segons diu ell, «no reflecteix el que va suar per aconseguir-ho».



Adrián, per què Murcianet de malnom?

Perquè mon pare és de Múrcia i també tota la seua família, i ja saps com és la gent del poble, que de seguida et posen un nom: Murcianet.

La final, amb 25-10, més dura del que va parèixer?

Sí, el resultat no va ser ni la meitat de la partida, perquè va durar una hora i deu o una hora i quart pense. Va ser dura, però vaig tindre un poc de sort i quasi sempre el quinze queia de la meua part. Això sí, estant en el resto em van caure una barbaritat de pilotes del palquet, que em deien després de broma que li posarien el meu nom a eixe palquet. El meu joc es va basar en no errar pilota. La partida va estar en això, perquè els quinzes van ser llargs, i van caure a mi perquè fallava menys.

Actuals jugadors d'elit com ara Moltó de Barxeta (campió al 2010 i al 2011) o Ian de Senyera (campió en 2014) van passar per aquest campionat per després donar el salt a l'alt nivell. N'estàs preparat?

Jo crec que sóc un poc jove, però intentar-ho, ho intentaré. Ara jugaré l'Individual, la prèvia, contra Badenes de Xeraco. Serà molt complicat, però veure'm si hi ha sort. Jugar ja per a mi és un premi. Ara em toca disfrutar. Els trinqueters seran els que han de dir si entre en un nivell superior.

Com has viscut aquest XIV Campionat de raspall Individual Sub23 – Trofeu Fundación Trinidad Alfonso?

L'he viscut amb moltes ganes, perquè des que vaig acabar la final del sub-18 que em vaig quedar amb l'espineta de guanyar un Individual. Aquest ha sigut com un 'ja el tinc'. Si tinc 18, encara em queden ara quatre anys per disputar-lo.

Com valores aquest campionat de cara als joves valors?

És un campionat que et prepara a nivell de competició per als pròxims dos o tres anys per a poder tindre eixe nivell més alt per a jugar contra grans. Crec que està molt ben fet, perquè té la dinàmica de tindre molt bon nivell de jugadors, sempre estàs competint, no hi ha cap partida fàcil però pots plantar cara.

Tot i això, tu tens 18 anys i estàs en una categoria més alta, la Sub23, vas notar molt de canvi?

Sí, sobretot en les primeres partides. Sempre estava acostumat a partides del meu nivell. La velocitat de la pilota era diferent, però poc a poc he anat rendint molt bé.

Com és el teu dia a dia de preparació?

Amb el meu entrenador, Pau, que també juga, m'ajuda dia a dia per a estar en la millor forma física. Entrene tots els dies i, depenent de les partides, dosifiquem el nivell d'entrenaments. Ara se m'han ajuntat dos competicions i estava preocupat, tenia menys temps i ens hem hagut d'ajustar a les circumstàncies. Ha vingut així pel tema de la Covid.

Quin objectiu tens com a jugador?

Jo ara mateix vull disfrutar de la pilota i si ha de vindre alguna cosa més avant, ja es veurà.

On vas començar a jugar?

Vaig començar en l'Escola de Pilota de el Moro d'Alcàntera. Des dels 6 fins els 18, que ja no es pot jugar els jocs esportius. L'experiència ha sigut molt bona, amb Moro com a entrenador, que és un fenomen, i com a persona millor. Jo m'he criat amb ell al trinquet.

Quins han sigut els teus referents?

Moro sobretot, però també Tonet i, com no, Waldo.

Per què vas escollir el raspall?

Va ser a l'escola. Quan tenia sis anys jugava a l'escola i sempre ens posaven les partidetes i notava que m'agradava. Un dia li vaig dir al meu pare i un amic d'ell li va dir d'anar a Càrcer perquè allà hi havia una escola. I vam anar.

Es parla molt de Murcianet com a un bon jugador en el futur. Com ho vius això?

Intente no centrar-me en eixos comentaris perquè és una llosa que et posen, jo faig el meu joc i no vull ficar-me més pressió.