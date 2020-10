Vicent i Pablo de Borriol reprenen la Copa 2 amb triomf

L'equip de Vicent i Jose va guanyar per 25-5 a Pablo i Néstor.

La Copa 2 Comunitat de l'Esport – Caixa Popular va reprendre ahir la fase regular amb la celebració de dues partides, una per cada modalitat. En escala i corda, la competició es va traslladar al trinquet municipal Batiste Viñes Arbona de Borriana per a veure una nova victòria de Pablo de Borriol i Salva. Diego d'Onda i Álvaro Gimeno van ser les víctimes de la parella del rest castellonenc en caure per 60-40.

Amb estos dos punts al seu caseller, els vencedors pugen al quart lloc del grup A amb cinc unitats, una menys que els seus rivals a la instal·lació de la Plana Baixa.

En raspall, la Copa 2 va haver de canviar de seu a última hora. Xeraco era l'escenari previst però l'ajuntament va decidir ahir tancar les diferents instal·lacions municipals com a mesura de prevenció per la Covid-19.

Així, Bellreguard va acollir el triomf de Vicent i Jose per 25-5 sobre Pablo i Néstor. Este resultat va suposar que l'equip de Vicent i Jose es manté a la segona posició, ara amb nou punts. Per la seua banda, Pablo i Néstor es queden amb dues unitats i ocupen el fanalet roig de la classificació en raspall.