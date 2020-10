De la Vega i Mario enceten el mà a mà

La cita més significativa de la setmana en la pilota professional tindrà lloc demà al trinquet d'Oliva amb la sessió doble de clausura de la Copa, però significatiu és també el duel entre De la Vega i Mario d'esta vesprada al trinquet de Vila-real. I és que, amb ell, comença oficialment el Campionat Individual Bankia en la modalitat d'escala i corda.

La partida té en De la Vega al clar favorit. Malgrat la seua joventut, el d'Almussafes és una figura contrastada que a més pot presumir d'acumular títols de la importància de la Lliga o el Trofeu Diputació de València de frontó. Mario, per la seua part, encara es troba en la fase d'aspirant a professional.

Però el mà a mà és el campionat de les sorpreses i Mario ja ha sigut protagonista de la primera, i a més gran, en superar per 60-35 a Bueno en l'eliminatòria prèvia que es va completar el passat dia 15 al trinquet Pelayo.

El mitger de Meliana ha destacat en les darreres temporades per ser un solvent 'manomanista' i fa dos anys inclús es va quedar a un quinze d'arribar a la final. Mario, però, el va anul·lar completament amb un joc tècnic i precís. El rodatge acumulat en esta partida també pot ser un punt a favor de l'escaleter de Riba-roja, així com el fet de no tindre res a perdre i molt a guanyar, perquè la pressió és per a De la Vega.

Si De la Vega i Mario juguen segons les seues possibilitats, a Vila-real es podria presenciar un bon espectacle perquè l'estil de tots dos pilotaris és agraït a la vista.

A partir d'ara aniran succeint-se les eliminatòries. La següent tindrà lloc el diumenge a Bellreguard on José Salvador jugarà contra Pablo de Sella.

A més a més, encara queden dues prèvies per a completar el quadre de huitens de final. Demà es disputarà una a Pelayo entre Nacho i Sacha i el diumenge l'altra a Benissa amb Sannti i Héctor com a contendents.



Copa 2

La Copa 2 Comunitat de l'Esport - Caixa Popular en la modalitat d'escala i corda va visitar ahir el trinquet Pelayo on Pablo de Borriol i Salva van superar a Vicent de Vinalesa i Héctor per 60-45. Amb este desenllaç, els vencedors es situen segons en la classificació del Grup A mentre que els derrotats continuen cuers, encara que a solament dos punts de les places que donen accés a les semifinals.

La competició per dalt corda continua hui als trinquets de Vilamarxant i Xàbia mentre que el torneig a raspall es traslladarà esta vesprada fins als recintes de Sueca i El Genovés.