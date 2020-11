Genovés II no falla en la primera cita de l'Individual

Genovés II no falla. Fent bona la seua condició de favorit, el rest de 38 anys va véncer (60-40) a Álvaro Gimeno en la primera eliminatòria del XXXV Campionat Individual Bankia d'escala i corda – Trofeu President de la Generalitat, disputada a Pelayo a porta tancada. Tot i enfrontar-se a un mitger, Genovés II ho va tindre complicat als primers compassos. El de Massalfassar va fer bo el dau d'inici i va dominar el marcador fins als 25 iguals, quan el rest va trencar el dau.

Això no obstant, Álvaro va saber refer-se tornant-li-la al seu rival amb la mateixa medicina, però no va poder aguantar el següent joc al dau. A poc a poc, Genovés II va imposar el seu joc fins a accedir als quarts de final on es trobarà a Salva Palau. Si ahir va ser el torn de Genovés II, Pelayo viurà hui un doble duel frenètic –a porta tancada– en el que als aspirants a l'Individual es refereix. Quatre dels millors rests del panorama actual tancaran els octaus de final amb dues partides que la Fundació per la Pilota Valenciana retransmetrà en directe pel canal de Youtube de 'Pilota a casa'.

El primer torn serà a les 17.30 hores amb el duel entre la sensació d'este estiu enfront del rei del mà a mà en l'actualitat. Campió del Trofeu Diputació d'Alacant i del Trofeu Generalitat Valenciana d'escala i corda, així com semifinalista de la Copa, Giner s'ha guanyat ser una alternativa en la primera fila dels escaleters. Això no obstant, davant estarà Soro III. Paraules majors.

El de Massamagrell acumula sis Campionats Individuals a la seua vitrina, l'últim a l'edició anterior. Soro III va superar a Genovés II en la final per 60-55, en una partida que serà recordada en els annals de la història de la pilota valenciana. El guanyador d'esta eliminatòria es mesurarà a De la Vega als quarts.

A la conclusió d'esta partida, el dues vegades campió del mà a mà, Puchol II, es batrà amb el recent campió de la VI Copa d'escala i corda Diputació de València – Caixa Popular, Marc. Després de conquerir el seu segon entorxat el 2018, l'escaleter de Vinalesa va caure als quarts de final contra Genovés II (60-40). Per la seua banda, Marc buscarà venjar-se de Puchol II, el qual va ser el seu botxí a l'edició passada, precisament als octaus. També va ser a Pelayo i el de Montserrat va perdre per 60-35. El vencedor d'este duel es jugarà una plaça a semifinals davant Santi.



Moltó entra a escena

No serà un dia a soles per a l'escala i corda, ja que el XXXIV Campionat Individual Bankia de raspall – Trofeu President de la Generalitat obri foc amb el campió, Moltó. El de Barxeta cercarà la seua quinta corona, però primer haurà de sobrepassar a Roberto, ales 12.00 hores en Bellreguard, a porta tancada. Moltó va alçar el seu quart mà a mà l'any passat davant Marrahí en una partida sabatera a Oliva.

Precisament, Roberto va patir a Moltó en els octaus de final de l'edició de 2019. El d'Alzira va caure per 25-10 al Genovés. El guanyador d'esta partida es batrà en quarts de final a Ximo o Lorja. Tanmateix, Salelles II o Raúl es disputaran hui l'última plaça als octaus de final procedent de la prèvia. El vencedor s'estrenarà contra Pablo.

'Semis' definides a la Copa 2 d'escala i corda

La victòria ahir de Pablo de Borriol i Salva –60-35 contra Lostado i Bueno– va certificar la seua presència en les semifinals de la Copa 2 Comunitat de l'Esport – Caixa Popular, on s'enfrontaran a Ferrer i Conillet, i els seus rivals d'ahir a Julio Palau i Carlos. funpival