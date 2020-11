Giner deixa al mà a mà sense el seu campió

El mà a mà és màgic. Per alguna cosa és la competició més emblemàtica de la pilota professional i el viscut ahir a Pelayo no fa més que refermar-ho. El sis vegades campió del Campionat Individual Bankia d'escala i corda – Trofeu President de la Generalitat, Soro III, va dir adéu a les opcions de conquerir enguany el seu sèptim fris grec. El seu botxí va ser Giner, el qual va superar al de Massamagrell per un ajustat 60-55. El mateix resultat demostra la igualtat que es va produir a les lloses de la 'catedral de la pilota', i és que la partida va poder decantar-se per a qualsevol costat de la corda. Ben és cert que Giner va ser l'únic que va disposar d'ocasions amb val per tancar la partida, i a la segona ho va fer possible.

El de Murla va saber refer-se de l'atac de Soro III al marcador. Amb 35-25, el rest de l'Horta Nord va trencar-li dos jocs al dau de tres possibles per capgirar el lluminós en favor seu (45-40). Ràpidament va respondre Giner amb un joc des del rest, i a partir d'ací la partida va ser dauera. Abans de tot, el de la Marina Alta va ser el que es va separar a l'electrònic amb altre tanteig des del rest. Des de l'estiu, Giner és un dels pilotaris més en forma.

Un altre amb una temporada destacable és Puchol II. El de Vinalesa no ho tenia fàcil, enfront tenia a Marc, el seu botxí a la Copa. Això no obstant, Puchol II va classificar-se per 60-30 en una partida que va dominar quasi al complet.

El quadre dels quarts de final queda de la següent manera. Per la banda imparella, Pere Roc II es batrà amb José Salvador, i De la Vega contra Giner. Al costat parell, Genovés II es mesurarà amb Salva Palau, mentre que Puchol II ho farà davant Santi. Cal recordar que tots estos pilotaris ja estan classificats per als octaus de final de l'edició del 2021 com a caps de sèrie.



Partida sabatera per a Moltó

El XXXIV Campionat Individual Bankia de raspall – Trofeu President de la Generalitat va obrir el teló amb victòria del campió. Moltó va imposar-se per 25 per cap a Roberto a Bellreguard. El de Barxeta espera en quarts de final a Ximo o Lorja.

Tanmateix, Salelles II es va guanyar ahir una plaça en els octaus del mà a mà de raspall. El pilotari d'Oliva va véncer l'eliminatòria prèvia a Raúl per 25-15, també a disputada a Bellreguard.