La pilota es forma amb la inclusió de l'home bo

La pilota professional està en creixement i no és per casualitat. El rendiment que es veu a les partides i l'organització dels campionats és fruit del treball que hi ha darrere, però també per una formació que cada vegada està més implantada a l'esport valencià. Això és possible gràcies a les 'Jornades Formatives de Pilota' que ahir va celebrar la Càtedra de Pilota de la Universitat de València, juntament amb la Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana, per segon any consecutiu. En esta edició es va incloure la figura de l'home bo amb l'objectiu de dotar-la d'autoritat i professionalitat. Esta novetat va suposar que la jornada es dividira en dos, ja que també va estar dirigida als jugadors d'elit com en 2019.

Al matí, l'Edifici Foment de Gandia va acollir els col·loquis destinats a l'home bo. Entre les exposicions es va fer una revisió del reglament. Els diferents actors presents van debatre sobre la normativa, en especial, aquella que ofereix més dubtes per tal d'unificar el criteri. A més a més, els assistents van rebre una xarrada sobre primers auxilis atorgada per Marta Sempre, auxiliar d'infermeria de l'Hospital de Dénia Marina Salud.

Tot seguit, Javier Nadal, gerent de la Fundació, va exposar les diferents tasques que els homes bons han de desenvolupar al món professional. Tanmateix, Josep Maria Catalunya, president de la Fundació; José Daniel Sanjuan, president de la Federació de Pilota Valenciana; i Sebastià Giner, coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, van oferir una taula redona amb l'home bo com a protagonista.

A la vesprada va ser el torn dels jugadors a l'Aula M-23 de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Universitat de València. Vicent Anyò, director de la Càtedra de Pilota i director del Servei d'Esports de la Universitat de València, va ser l'encarregat d'obrir el teló amb la presentació de la jornada, i a continuació, Rafael Mascaró va exposar una conferència de psicologia esportiva. En esta ocasió, la taula redona va estar protagonitzada pels exesportistes Marta Fernández i Javier Castellar, on van xarrar sobre com adaptar-se a la vida després de l'activitat professional.



Primera plaça en joc

La Copa 2 Comunitat de l'Esport - Caixa Popular d'escala i corda viurà les seues últimes partides de la fase regular al trinquet de Vilamarxant. Lostado i Bueno tenen més a perdre que a guanyar, ja que esta formació encapçala el grup A. Una plaça que no està garantida. Lostado i Bueno estan igualats amb onze unitats amb els segons classificats, Pablo de Borriol i Salva. Només els separa una diferència de deu tantejos, així que si els líders cauen hui per més dos jocs contra Mario i Monrabal II conclouran al segon lloc.

Esta partida serà a les 16.30 hores, i a continuació, Diego d'Onda i Álvaro Gimeno tancaran la primera fase contra Vicent de Vinalesa i Héctor, ambdues parelles sense opcions d'arribar a les semifinals.