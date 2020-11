No és un Individual per als mitgers de raspall

Si algú pensava que els mitgers tenien alguna possibilitat de deixar la seua empremta en el mà a mà, de moment no ho és en esta edició del Campionat Individual Bankia de raspall – Trofeu President de la Generalitat. L'última volta que un mitger va estar present en una final va ser en 2013.

Coeter II és l'únic en la seua posició en alçar el fris grec. D'això ja fa set anys i des d'aleshores, el mà a mà en la modalitat de raspada és territori exclusiu dels rests. Ahir a Xeraco van caure dues de les grans figures actuals, Seve i Brisca, i només queden Tonet IV i Lorja per trencar eixa dinàmica.

Seve partia com una d'eixes figures amb tot el necessari per a pegar un pas endavant, però Iván, igual que el 2019, li ho va impedir. El de Castelló va sorprendre en la seua treta al d'Ontinyent en una partida dauera fins al 10-15. Iván va traure l'ofici des del rest després de perdre el primer joc al dau. El jugador de 17 anys va sumar els tres últims tantejos per capgirar el lluminós (25-20). Així, Iván es mesurarà amb el vencedor del duel de demà entre Pablo i Salelles II.

Més fàcil ho va ficar Brisca, ja que Punxa va adjudicar-se l'eliminatòria d'octaus per 25 per cap. El de Piles va dominar la partida des de el primer tanteig. Precisament en este joc, Brisca va tindre a tir sumar cinc al marcador, però va malbaratar l'oportunitat amb val.

Punxa s'enfrontarà als quarts amb Ian, el qual també va superar ahir la primera ronda de l'Individual a Xeraco. El de Senyera va batre a Vicent (25-20) en la partida més dinàmica del matí. El rest xeraquer va disposar d'un val per tancar el duel i classificar-se, però va pegar un pas enrere i Ian es va aprofitar. L'excampió del mà a mà va traure tot el seu potencial per pegar-li la volta al resultat.

Hui serà el torn per a Vercher i Tonet IV per una banda, i Marrahí i Badenes per altra. El trinquet del Genovés serà l'escenari d'este doble confrontament que iniciarà a les 10.30 hores, i que a partir de les 12.30 hores es retransmetrà en directe per À Punt.