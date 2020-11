Tonet IV demostra que funciona en el mà a mà

Fins ahir, Tonet IV mai havia jugat una partida mà a mà. «Hem esperat fins que arribara el moment oportú i estiguera preparat», explica son pare. Doncs amb el seu debut al trinquet del Genovés ha quedat demostrat que el mitger també funciona en esta disciplina.

Tonet IV es va enfrontar a Vercher en una de les eliminatòries dels huitens de final del Campionat Individual Bankia de raspall i es va imposar pel tanteig de 25-10.

En la victòria va influir molt la seua capacitat per a jugar a l'atac des de qualsevol posició, però també va destacar en les facetes més específiques dels pilotaris que ocupen el rest. Per exemple, per a la treta disposa de diferents variants que ha preparat a consciència. Ahir, la bona va ser tirar-li cap i tot perquè l'opció de col·locar no va ser efectiva. I si bé no és un traure per a fer quinzes de pacte, sí que li permet entrar a carregar després de la restada del rival. A més a més es defensa amb els rebots, que torna per terra amb gran velocitat.

Contra Vercher va haver de treballar-se la victòria perquè el de Piles també va espentar, sobretot quan va estar al dau. Però, en l'intercanvi de colps, Tonet IV va tindre més eficàcia, principalment per la manera en la qual va castigar l'esquerra del rival.

En la victòria de Tonet IV ha tingut molt a veure Marrahí, que ahir també aconseguia la classificació en derrotar en la partida anterior a Badenes pel tanteig de 25-15. I és que Marrahí ha estat el company habitual d'entrenaments de Tonet IV en la preparació del debut per al mà a mà. Ara han d'enfrontar-se en quarts, duel que també prepararan junts, segons van assenyalar.

Marrahí va tindre una partida molt incòmoda davant Badenes. El joc del pilotari de Castelló no era fluid i el de Xeraco mostrava més criteri. Açò fins al 15-15, moment en el qual Marrahí va imposar el seu poder més gran de pegada.

Els huitens de final acaben hui a la localitat de Bellreguard. Primer jugaran Pablo i Salelles II i després Ximo i Lorja.