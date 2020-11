Beniarbeig-El Verger i Onda guanyen els JECV en One Wall

Podi infantil Autonòmic dels JECV en One Wall per parelles.

El cap de setmana va ser una gran jornada de festa i pilota a Tavernes Blanques, on es varen disputar les fases finals de l'Autonòmic de One Wall per parelles dels XXXIX JECV en les categories infantil, cadet i juvenil. Beniarbeig-El Verger en infantils i cadets va ser el vencedor, mentre que en juvenils va guanyat Onda. Varen jugar 36 equips representant a 23 escoles de pilota: Meliana, Oliva, Vinalesa, Beniarbeig-El Verger, Massamagrell, Moixent, El Genovés, Sella-Relleu, Ondara, Castelló, Piles, València-IES Patraix, Pobla Vallbona, Orba, Montserrat, Piles, València - IES Marítim, Algimia, Tavernes Blanques, Vall de Laguar, Onda, Alfàs del Pi i Xàbia.

En una jornada maratoniana, començava la competició, a porta tancada, amb els infantils. Ho feia a primera hora, amb 36 partides previstes que deixaven una classificació encapçalada per Beniarbeig-El Verger, seguits d'Ondara i la Pobla de Vallbona, amb Montserrat quart. En la fase final, Beniarbeig-El Verger guanyava totes les partides, i Ondara feia el mateix i aprofitava, igualment, que perdia 11-8 contra Beniarbeig, per anotar-se la segona posició. De fet, li guanyava la posició a La Pobla de Vallbona, a la qual li guanyava per un ajustat 10-11.

En la categoria cadet es disputaven altres 36 partides que tornaven a deixar un bon sabor de boca respecte al nivell dels joves esportistes. A mig matí van començar les partides, que deixaven finalment com a vencedora a la parella de Beniarbeig-El Verger. En segona posició finalitzava l'equip amfitrió, Tavernes Blanques, mentre que en tercera plaça se situava finalment Algímia. En quarta posició es va situar Vinalesa. En la fase final, la parella guanyadora vencia en les seues tres partides, mentre que Tavernes aguantava el ritme excepte contra els alacantins, amb els quals perdia 6-11. En la lluita per la tercera plaça, el triomf d'Algímia sobre Vinalesa 11-9 decidia la posició.

En la categoria juvenil, ja en la sessió de vesprada, s'imposava la parella d'Onda. Ho feia per davant de Beniarbeig-El Verger B, que acabava segon, Montserrat, que era tercer al final, Vinalesa, que tancava la seua participació en quarta posició. La fase final deixava molt clar el triomf d'Onda, que no cedia cap partida, mentre que Beniarbeig-El Verger es veia en la segona plaça després de vèncer dos partides però va caure 11-7 precisament contra els castellonencs. El duel per la tercera plaça queia de la mà de Montserrat, que en el duel particular contra Vinalesa s'imposava 11-8.

Lliuraren les medalles als finalistes el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tavernes Blanques, Benito Villena, junts als vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana, Mónica Moya, Elvira López i Pedro López.